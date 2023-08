Rentrée : les profs contractuels en formation au collège Proudhon de Besançon

Insomnie, boule au ventre ou perte d'appétit. Le stress de la rentrée ne concerne pas que les élèves et leurs parents, mais aussi les jeunes profs. Parmi tous ceux qui vont plonger dans le grand bain et dont ce sera la première année face à une classe, une catégorie d'enseignants est un peu moins préparée que les autres : les professeurs contractuels.

Des profs contractuels âgés de 20 à 68 ans

Cette semaine, ils sont 230 à avoir été convoqués au collège Joseph Proudhon de Besançon pour un à quatre jours de formation, à raison de 60 stagiaires en moyenne tous les jours, pour préparer au mieux cette rentrée. "Hier on a appris comment gérer un cours, aujourd'hui on apprend comment gérer une classe, et demain tout le référentiel, histoire de bien se débrouiller pour n'avoir aucun problème", explique Quentin Tardieu. Ce tout jeune contractuel va enseigner l'informatique à Bavilliers à côté de Belfort.

Quatre jours essentiels pour rassurer

Ces quatre jours de formations sont donc essentiels pour rassurer ces contractuels et leur donner les outils pour ne pas se sentir dépassés, mais aussi les convaincre de l'importance de leur mission. "Entre être reconnu compétent et être capable de le mettre en pratique , il y a parfois des kilomètres", souligne Philippe Hosatte. Principal du collège depuis 24 ans, il est aussi formateur pour la deuxième année : "on leur apprend à le faire, comment se tenir face aux élèves, quelle posture adopter. Ne pas les baratiner, éviter de bafouiller, de se tromper, de faire ses photocopies, autant de petites choses qui peuvent faire la différence. Mais en quatre jours, c'est un peu juste."

Des besoins importants dans les filières technologiques

Tous ces profs contractuels ont des parcours très variés : ils ont de 20 à 68 ans et vont enseigner dans des disciplines très différentes, en particulier dans les filières technologiques. Comme leurs collègues titulaires, tous feront leur pré-rentrée ce vendredi.

L'académie de Besançon fait partie des premières à expérimenter ce parcours. Elle pourrait ensuite servir de référence au niveau national. Pour rappel il y aura pour cette rentrée 7000 profs dans le second degré dans l'académie de Besançon.