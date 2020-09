Rentrée masquée pour les collégiens et les lycéens des Pays de Savoie

Masques obligatoires en classe comme dans la cour de récré pour les élèves de collège et de lycée. C'est la rentrée ce mardi 1er septembre. Forcement avec l'épidémie de Covid-19 et les règles sanitaires, elle ne ressemble à aucune autre.

Ça y est ! Plus de 230 000 élèves ont fait leur rentrée ce mardi matin en Pays de Savoie. Une rentrée un peu spéciale avec le coronavirus et les règles sanitaires mises en place dans les établissements scolaires. Les plus de 11 ans doivent être masqués partout, en classe comme dans la cour. Ça vaut donc pour les lycées et les collèges. Une rentrée que le ministère de l'éducation nationale a voulu la plus normale possible.

135 élèves de 6ème accueillis ce mardi

Au collège Louise de Savoie de Chambéry, tout s'est bien passé. Ce sont les 6ème qui ont fait leur rentrée en premier ce mardi matin. "J'ai trop hâte de reprendre l'école", glisse un élève de 5ème venu accompagner son petit frère pour sa rentrée. D'autres se plaignent du port du masque... "C'est pourri ! On a chaud avec... Moi, je ne me vois pas le garder toute la journée."

Le principal a présenté le protocole sanitaire aux parents venus accompagner leurs enfants? © Radio France - Tommy Cattaneo.

Un masque qui rassure les parents

"Moi, le fait qu'il porte le masque toute la journée, ça me rassure", confie Faten, une maman venue accompagnée son fils. "On l'a habitué à le porter souvent." Seule petite exception : la cantine, où les élèves pourront l'enlever une fois à table. Les horaires ont été élargies et les collégiens pourront déjeuner de 11h30 à 13h30.

Pour le reste du protocole, on réajustera au fur et à mesure explique François Dubut, le principal du collègue. "Globalement ça s'est bien passé", explique-t-il. "Et c'était même plutôt bien, tout s'est fait dans le calme. J'avais envoyé un mail aux parents pour leur annoncer les classes de leurs enfants, ça évite la cohue devant le tableau d'affichage. Et ça a très bien marché, je crois qu'on va retenir l'idée."

Les 5ème font leur rentrée ce mardi après-midi. Ce sera au tour des 4ème et les 3ème mercredi avant l'accueil de la totalité des 650 élèves jeudi.