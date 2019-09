"On est en train de tuer l'envie d'enseigner" rentrée chagrine pour la FSU de l'Indre

Châteauroux, France

Les élèves ont repris le chemin de l'école Les syndicats, eux, reprennent le chemin de la rue. En tous cas ils s'y préparent. Entre la réforme du Baccalauréat, la loi "Pour une école de confiance", ou encore les effectifs de remplaçants limités, les sujets de mécontentements sont nombreux.

Un vivier de remplaçants trop juste dans le premier degré

Ce qui coince particulièrement dans le primaire, selon la FSU de l'Indre, ce sont les remplacements. Dès la rentrée, il manquait déjà deux postes, selon la fédération. L'un des deux, à Mers-sur-Indre, est pris en charge par un remplaçant, dont le volume de travail est impacté à conséquence. L'autre, à Déols, n'est tout simplement pas pourvu. La FSU craint des conséquences pour les remplacements à venir. Avec par exemple pour les écoles urbaines un non-remplacement, qui conduirait les établissements à simplement répartir les élèves sans professeurs dans d'autres classes. Problème de cette méthode : cela pourrait conduire à des classes à plus de 30 élèves.

Des classes bondées dans le second degré

Dans les collèges et lycées, le problème se pose plutôt du côté des effectifs d'élèves par classe. Si la moyenne départementale dans l'Indre est dans les clous, certaines classes débordent. Selon la FSU, ce sont entre 15 et 20% des classes qui sont trop remplies [plus de 28 élèves] dans les collèges de l'Indre. Par endroits, les classes ne sont pas assez spacieuses pour accueillir correctement tous les élèves, toujours selon la fédération syndicale. À Neuvy-Saint-Sépulchre par exemple, les enseignants évoquent des sorties de secours bouchées par des tables, faut de place.