Rentrée : "Nos enseignants contractuels sont recrutés de façon qualitative" estime la rectrice de Normandie

575.761 écoliers, collégiens et lycéens font leur rentrée en ce mois de septembre 2022 en Normandie encadrés par 38.430 enseignants à travers les 5 départements de la région. En ce jour de pré-rentrée pour les professeurs et à la veille de la rentrée des classes des élèves, la rectrice d'académie, Christine Gavini-Chevet était l'invité de France Bleu Normandie ce mercredi matin.

France Bleu : Les élèves normands auront-ils tous un ou une professeur devant eux en classe ?

Christine Gavini-Chevet : "Je crois qu'on peut le dire dans notre académie, tous les élèves auront un professeur. Nous avons eu beaucoup de chance puisque les concours du premier degré dans l'académie ont permis de recruter autant de lauréats que nous avions de postes. Et puis, dans le second degré, nous avons aussi énormément de professeurs qui sont avec nous, à la fois pour assurer qu'il y ait un professeur dans chaque classe à la rentrée, mais également pour pouvoir assurer le remplacement."

Combien d'enseignants contractuels ont été embauchés en Normandie ?

"Assez peu. Nous avons 1% de contractuels dans le premier degré et 6,8% dans le second degré, ce qui est plus faible que la moyenne nationale. Et nous travaillons beaucoup avec ces contractuels sur la formation, de façon à ce qu'ils soient prêts à la fois pour la rentrée et tout au long de l'année. Il faut un suivi puisque les nouveaux contractuels n'ont pas forcément enseigné et donc ils sont formés pendant toute l'année, parfois en présentiel, parfois en distanciel. Et puis surtout, ils sont accompagnés. Chaque contractuel dans notre académie est doté d'un tuteur qui le suit tout au long de l'année. Et puis, il y a tout le travail des corps d'inspection qui font un travail exceptionnel pour aller les voir, les rencontrer, leur poser les questions importantes."

Est-ce qu'il y a des zones dans la région où c'est plus tendu ?

"Comme toujours, il est plus difficile parfois de recruter dans certains territoires, parce qu'il y a l'éloignement géographique. Néanmoins, aujourd'hui, on a réussi à trouver des professeurs pour aller là où nous le souhaitons. Et il y a aussi des zones extrêmement attractives dans notre belle académie. Donc, sur le plan général, il n'y a pas de difficulté majeure."

Que dites-vous aux professeurs titulaires du concours qui peuvent avoir du ressentiment face à cette situation ?

"Des contractuels, nous en avons toujours dans l'Education nationale. Ils sont recrutés de façon extrêmement qualitative. Ils ont un niveau de diplôme élevé pour entrer dans l'Education nationale et chaque année, nos contractuels passent les concours pour devenir titulaire. Et un grand nombre d'entre eux obtiennent le concours parce qu'ils sont bien préparés, justement parce qu'ils ont pu enseigner."

La meilleure rémunération des professeurs sera la solution pour susciter de nouvelles vocations ?

"Ça ne fait aucun doute. Je pense que la question de la revalorisation salariale du métier de nos enseignants est extrêmement importante pour favoriser l'attractivité, la reconnaissance de ce métier qui souffre de reconnaissance à la fois en France mais également dans beaucoup de pays européens où vraiment la place de l'enseignant est questionnée. Il y aura une revalorisation salariale. Vous savez, le président de la République a annoncé qu'à la rentrée 2023, tout enseignant qui débutera touchera un salaire de 2 000 €. Ce seuil symbolique, je pense qu'il est très important et il faut continuer à revaloriser les enseignants."

L'une des autres préoccupations de cette rentrée c'est le manque d'AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap). La Défenseure des droits s'est d'ailleurs saisi du dossier. Est-ce qu'en Normandie, on fait tout son possible pour accompagner ces enfants qui ont un handicap ?

"Vous savez, dans le domaine du handicap, il y a évidemment la question des moyens. Elle est importante. Mais il y a aussi ce rapport humain que vous pouvez avoir avec les élèves en situation de handicap et leur famille. Parce que pour une famille qui a un enfant en situation de handicap, c'est une grande anxiété que de l'accompagner à l'école, de savoir comment il va pouvoir travailler avec les autres. Et c'est ce travail que nous faisons dans l'académie de Normandie. J'ai demandé à tous les directeurs d'école, à tous les chefs d'établissement, d'accueillir chaque famille qui a un enfant en situation de handicap, qui arrive dans l'école pour vraiment lui expliquer le cadre. Et puis, nous avons les moyens puisque cette année, nous avons 205 AESH supplémentaires dans l'académie pour que tout se passe bien à la rentrée."

Qu'avez-vous envie de dire aux enfants et aux parents en cette veille de rentrée scolaire ?

"Je leur dis que c'est une belle rentrée, que cette année il n'y a pas de masque. On va rentrer presque normalement à l'école et qu'on va tous pouvoir se voir sourire. Et donc je leur souhaite une excellente et magnifique rentrée 2022, ainsi qu'à tous les professeurs et toute la communauté éducative."