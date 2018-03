Normandie, France

Des parents d'élèves se sont mobilisés dès ce lundi dans plusieurs écoles de Seine-Maritime à la veille d'une réunion, un CDEN, Conseil Départemental de l'Education Nationale, qui se tient ce mardi à Rouen.

Des écoles en milieu rural

La mobilisation a eu lieu dans plusieurs écoles situées essentiellement en milieu rural à chaque fois pour dénoncer la suppression d'une classe. Cela a été le cas à l'école de Vibeuf prés de Yerville ou encore en pays de Caux, à Héricourt en Caux ainsi qu'à Thiouville et Normanville près de Fauville en Caux.

Des enfants "retenus" dans le car scolaire à Thiouville

A l'école de Thiouville, les parents ont fait signer une pétition pendant les vacances et ce lundi, ils ont gardé les 44 enfants dans le car qui rentraient de la cantine. Les écoliers n'ont donc pas eu classe lundi après midi. "On a chanté, on a fait des petits jeux mais c'était bon enfant" raconte Julie, une maman d'élève. " Je ne vois pas pourquoi on touche à notre école alors qu'on a les enseignants, les équipements et alors qu'on a 3 élèves de plus annoncés" L'école de Thiouville fait partie d'un regroupement avec Normanville et Sainte-Marguerite, le RPI, comme on appelle ces regroupements d'écoles, doit changer en 2019 avec la sortie de Sainte-Marguerite mais les parents voudraient avoir une année de réflexion pour trouver des solutions et ne pas perdre leur poste maintenant.

Une marche à Yvetot ce mardi

Mobilisation aussi à l'école primaire Jean Prévost d'Yvetot. L'établissement a été occupé par des parents d'élèves lundi et les parents organisent une marche dans la ville au départ de l'école à 8h30, mardi matin.