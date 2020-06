"Il va encore falloir tout changer alors qu'on commençait à avoir trouvé notre vitesse de croisière". Les directeurs des collèges commencent à en avoir assez. Dans le Calvados, le secrétaire académique du syndicat des personnels de direction exprime la lassitude et l'exaspération de ses collègues.

Rentrée pour tous le 22 juin : des directeurs de collèges fatigués et exaspérés

Dans quelles conditions les élèves vont-ils retourner à l’école et au collège ? Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir leur retour obligatoire à compter du 22 juin et « selon les règles de présence normale ». Mais concrètement cette nouvelle annonce est assez mal vécue par des directeurs d’école et les principaux de collège qui ont déjà dû revoir leur copie plusieurs fois depuis le déconfinement.

Les cartes rebattues alors que la fatigue s'accumule chez les directeurs d'établissement

"Cette nouvelle annonce intervient dans un contexte de fatigue assez important" explique Hugues Broustail, secrétaire académique du syndicat des personnels de direction. Sur le principe, personne ne conteste le fait que tous les enfants doivent retrouver le chemin de la classe. Mais il faut une nouvelle fois tout réorganiser, et sans avoir toutes les précisions liées au protocole sanitaire". La seule chose qu’a annoncée le ministre hier matin, c’est la réduction de l’espace de quatre mètres par élève à un mètre. Mais pour le reste c’est le flou, et ça commence à être « lassant » poursuit Hugues Broustail. "Le nombre d'élèves dans les classes, les sens de circulation, l'organisation de la demi pension, les masques obligatoires ou pas en classe ou pendant la récré, tout est à repenser".

Et ce dans un temps très court puisque tout doit être prêt lundi 22 juin prochain. "Les coups de téléphone que je reçois de mes collègues traduisent une grande exaspération". Et ce sont aussi les conditions de l'annonce que critiquent les directeurs d'établissements. "Il va falloir à nouveau écouter les radios et les chaines de télé pour savoir au jour le jour, heure par heure, ce qu'il va falloir qu'on adapte !"

Hugues Broustail, secrétaire académique du syndicat des personnels de direction : "Les collègues sont fatigués et exaspérés" Copier

Hugues Broustail s'inquiète aussi du caractère obligatoire de la reprise pour les élèves. "Il aurait fallu le décider d'emblée, estime-t-il, nous avions regretté que la reprise se fasse sur la base du volontariat." Mais son souci aujourd'hui, c'est de ne pas braquer les familles. "Nous allons essayer de les convaincre que la situation normale c'est que les enfants soient à l'école, mais je ne rentrerai pas en guerre avec les parents. Je peux comprendre que des personnes gardent une appréhension."