Rentrée "presque normale" à l'Université de Lorraine, un "soulagement" pour son président

A l'occasion de cette rentrée universitaire qui se poursuit, le président de l'Université de Lorraine souhaite un retour dans les amphithéâtres le plus "normal" possible. Mais l'ombre du Covid plane sur les cours.

La rentrée à l'Université de Lorraine se veut "normale"... Enfin... "presque normale", selon les mots même du président Pierre Mutzhenardt, invité ce mardi matin sur France Bleu Lorraine. "Nous rappelons les gestes barrières, le port du masque, même en extérieur. Et on insiste beaucoup sur la vaccination", détaille-t-il.

Un dispositif en cas de cluster

La circulation du virus restera particulièrement surveillée, et le moindre cluster donnera lieu à des mesures renforcées, en s'appuyant sur les leçons retenues de l'année passée. "On peut reprendre le distanciel, mais on garantit beaucoup plus de présentiel", explique Pierre Mutzenhardt. Concrètement, cela veut dire qu'à partir de 3 cas concomitants, l'ensemble des enseignements à distance pour les personnels et étudiants à risque basculera en distanciel avec possibilité de passage à distance pour les groupes et promos concernées.

Des étudiants décrochés ?

En revanche, si le distanciel revenait à se généraliser, le président de l'Université de Lorraine risque de devoir gérer des cas d'étudiants décrochés, nombreux l'année dernière. "On espère qu'il y aura beaucoup moins de décrochage", confie-t-il. Ainsi, un dispositif santé psy étudiant est toujours accessible. Il permet à tous les étudiants de bénéficier de 3 à 6 séances de psychologue gratuite.