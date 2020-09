Pour le recteur de l'académie d'Amiens "tout le monde est prêt" pour la rentrée scolaire

C'est sa première rentrée comme recteur de l'académie d'Amiens. Et elle est particulière, forcément alors que le coronavirus circule toujours en France. Raphaël Muller, invité de France Bleu Picardie en ce jour de rentrée assure que "tout le monde est prêt".

France Bleu Picardie : que dîtes vous à des enfants ou des parents qui seraient ce matin inquiets du retour en classe alors que l'épidémie de coronavirus est encore très vive?

C'est une rentrée particulière, singulière après ce que l'on a vécu. Il y a eu un gros travail qui a été fait depuis le printemps dernier et je crois qu'aujourd'hui tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt pour accueillir tous les élèves de l'académie. C'est un moment de retrouvailles, je crois que tout le monde a envie de reprendre le chemin de l'école, de se retrouver. Bonne rentrée à tous !

Raphaël Muller, recteur de l'académie d'Amiens © Radio France - François Sauvestre

Pouvez-vous nous dire clairement ce qui se passera si un cas de covid est détecté dans un établissement scolaire ?

Permettez moi d'abord de rappeler que l'on a un protocole sanitaire qui est très précis, l'enjeu étant effectivement de limiter la transmission du virus. Cela passe par le respect des gestes barrières qui sont désormais bien connus. Aération, nettoyage, port du masque pour les adultes, les enfants à partir de onze ans et puis recherche de la distance. Si un cas est détecté en milieu scolaire, cet élève est isolé, envoyé chez lui, testé. Et si le cas est confirmé, on travaille alors sur le contact tracing, l'idée étant d'identifier les personnes avec qui il a pu être en contact et à leur tour de les isoler et de les tester.

Des professeurs s'inquiètent du quotidien avec le masque. Comment réagir face, par exemple à des élèves récalcitrants ?

C'est nouveau dans notre vie, on avait pas cette expérience précédemment. Depuis le printemps dernier on s'est tous approprié ces gestes barrières, ce masque. progressivement un mécanisme d’acculturation se met en place. Si un élève refuse de porter le masque, la première chose à faire c'est le dialogue. Et je rappelle que l'on a aussi des stocks de masques pour ceux qui n'en auraient pas.

Est-ce qu'on mesure déjà les retards pris à cause du confinement et des cours à distance ?

Les professeurs ont pu suivre leurs élèves, ils savent qui a mieux suivi, qui a eu des difficultés. Globalement on un petit peu plus de décrochage que l'on pouvait avoir dans les années précédentes, particulièrement au niveau du lycée, dans certains baccalauréats professionnels. Pour autant ce n'est pas considérable, cela veut dire qu'un travail a été fait. l'enjeu de cette rentrée, c'est d'identifier précisément ou en est chaque élève, ce qui doit être consolidé, ce qui mérite d'être rattrapé. les professeurs savent faire ça c'est le cœur de métier dans les premières semaines de rentrée.

