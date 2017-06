Rentrée scolaire : 20 ouvertures et 12 fermetures de classes prévues en Moselle

L'inspection d'académie de Moselle a rendu hier ses arbitrages concernant la rentrée scolaire 2017. Dans le premier degré, il faudra tabler sur 20 ouvertures de classes contre 12 fermetures. Il a fallu prendre en compte le passage à 12 élèves par classe en CP en Rep+ à la rentrée.

20 ouvertures de classes et 12 fermetures en Moselle, c'est ce qui ressort du comité technique départemental qui s'est tenu ce mardi à l'Inspection d'académie. Particularité de cette rentrée 2017, il a fallu tenir compte de la volonté du président Macron de réduire à 12 le nombre d'élèves en CP dans les écoles situées en zone Rep+.

Si l'on additionne les fermetures et les ouvertures de classe décidées ce mardi avec celles de février dernier, on arrive à 86 fermetures et 52 ouvertures à la rentrée prochaine. Le Snuipp-FSU, principal syndicat d'enseignants du premier degré dénonce toujours un manque de postes et de moyens.

Le détail des décisions du mardi 13 juin :

OUVERTURE DE CLASSE

DALEM Primaire/ Elémentaire

CHATEAU-SALINS Les Coquelicots Maternelle

FORBACH Centre Elémentaire

HENRIVILLE Le Pré Vert Elémentaire

MARANGE-SYLVANGE F. Midy Elémentaire

METZ Michel Colucci Elémentaire

METZ Debussy Elémentaire

POURNOY LA GRASSE Maternelle

RICHEMONT G. Lenotre Elémentaire

RURANGE-LES-THIONVILLE Maternelle

SARREGUEMINES Maud Fontenoy Elémentaire

ST-AVOLD Dourd’hal Elémentaire

TERVILLE Le Moulin Elémentaire

ANNULATION DU RETRAIT

ABRESCHVILLER A. Chatrian Elémentaire

CUVRY Elémentaire

EBLANGE Elémentaire

ERSTROFF Elémentaire

HENRIDORFF Elémentaire

METZ Domain Fleuri Maternelle

THIONVILLE Prévert Maternelle

FERMETURE DE CLASSE

ALGRANGE La Lorraine Maternelle

BOULAY Les Diablotins Maternelle

FAULQUEMONT Bas Steinbesh Elémentaire

HAGONDANGE La Fontaine Elémentaire

HAUT-CLOCHER Maternelle

NILVANGE Brucker Elémentaire

PANGE 1, 2,3 Soleil Elémentaire

ST-AVOLD Carrière Maternelle

THIONVILLE Petite Saison Elémentaire

THIONVILLE Les Coquelots Maternelle

ANNULATION DE L’ATTRIBUTION