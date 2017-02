Rentrée scolaire 2017 : le point sur les ouvertures et les fermetures de classes en Sarthe

L'inspection académique a dévoilé ce mardi ses prévisions pour la prochaine carte scolaire. Elle envisage 25 fermetures de classes, principalement en campagne, et 12 ouvertures, majoritairement dans l'agglomération mancelle.

En Sarthe, les effectifs d'élèves du premier dégré continuent de chuter. Après avoir perdu 900 élèves il y a deux ans et près de 500 l'an dernier, le département va encore être allégé de 769 bambins. Pourtant, malgré cette tendance démographique, le département va gagner 20 postes d'enseignants à la rentrée prochaine. Par rapport aux 12 perdus l'an passé, cela devrait permettre aux services de l'Education Nationale d'avoir un peu plus de souplesse. Autrement dit : éviter les fermetures de classes là où les effectifs sont tangents. À l'heure actuelle, l'inspection envisage donc 12 ouvertures de classes pour 25 fermetures. Ainsi que cinq créations de postes "plus de maîtres que de classes", ce qui signifie que l'enseignant n'est pas en charge d'une classe mais intervient en plus, en soutien de l'équipe déjà en place. Ces propositions peuvent encore faire l'objet d'ajustements. Les arbitrages définitifs seront effectués le 7 mars en Commission départementale de l'Education Nationale.

Les ouvertures de classes

Ecole primaire Flora Tristan MULSANNE

Ecole primaire ROUILLON

Ecole primaire Trompe Souris SAINT GEORGES DU BOIS

Ecole élémentaire De la Boussinière LE MANS

Ecole maternelle Lucie Aubrac LE MANS

Ecole élémentaire Gérard Philipe LE MANS

Ecole élémentaire Clairefontaine LE MANS

Ecole maternelle Vivaldi LE MANS

Ecole élémentaire Mermoz LE MANS

RPI MEZIERES SOUS PONTHOUIN/COURCEMONT

RPI MONTMIRAIL/MELLERAY

Ecole maternelle Au fil du Casseau YVRE LE POLIN

Créations de postes "plus de maîtres que de classes"

Ecole élémentaire Pasteur ALLONNES

Ecole primaire Camus COULAINES

Ecole élémentaire Les Ardriers LE MANS

Ecole élémentaire Michel-Ange LE MANS

Ecole élémentaire Brassens LE LUDE

À la rentrée de septembre 2017, le département bénéficierait au total de 24 postes plus de maîtres que de classes.

Les fermetures de classes