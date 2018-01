Bordeaux, France

Le recteur d'académie a annoncé ce mercredi le création en Gironde de 112 postes d'enseignants dans le premier degré (écoles maternelles et primaires) et de 113 postes dans les collèges et lycées. Ces créations répondent à la poussée démographique de notre département. Le rectorat attend 3.000 élèves supplémentaires dans les écoles de Gironde en septembre prochain, dont les deux tiers dans les collèges et les lycées, une progression constante depuis 2012.

"La priorité sera donnée au primaire" explique Olivier Dugrip. L'objectif étant de dédoubler les classes de CP et de CE1 dans les établissements en REP (éducation prioritaire). C'est l'un des objectifs majeurs du gouvernement. Une attention particulière sera également accordée aux écoles des territoires ruraux. Enfin, le rectorat souhaite renforcer la scolarité des élèves en situation de handicap.

Le dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire est une grande mesure de justice sociale

- Olivier Dugrip

Reste maintenant à répartir ces moyens supplémentaires. Les arbitrages vont démarrer au sein du comité technique départemental piloté par l'inspecteur d'académie. Les premiers arbitrage seront rendus avant les vacances de Printemps.