Rentrée scolaire 2019 : les écoles rurales de l’ouest de l'Occitanie risquent encore de perdre des postes

Les projections de postes pour la rentrée scolaire prochaine sont en train d'être dévoilés par le rectorat. Dans le Lot, le Gers, la Haute-Garonne et l’Aveyron les plus petites écoles risquent d’être impactées par des fermetures.

Occitanie, France

"Cette année, les parents et les élus des petites communes ne se laisseront sans doute pas faire. Ce sera encore une année de combat" annonce Betty Jean-dit-Teyssier la responsable de la FSU dans le Gers.

Six postes en moins en Aveyron

Le rectorat est en train de rendre public le nombre de postes d'enseignants département par département pour la rentrée prochaine. En primaire et maternelle, le Tarn et le Tarn-et-Garonne ne perdront pas de poste. En revanche, le Lot, le Gers et l’Ariège vont perdre cinq postes. Ce sera même six pour l’Aveyron. Mais les Aveyronnais estiment qu'ils ne s'en sortent pas si mal parce qu'à la rentrée prochaine, il y a aura 400 écoliers en moins dans les écoles du département.

La situation de la Haute-Garonne est, elle, en trompe l'œil. Le département gagne 79 postes d'enseignants, mais il comptera aussi 800 élèves en plus. Beaucoup de postes vont renforcer le service des profs remplaçants en difficulté et en déficit depuis longtemps. Alors pour les syndicats, ce sont les écoles rurales de Haute-Garonne qui vont devoir fermer des classes. La directrice académique leur aurait d'ailleurs déjà confirmé.

Situation très tendue dans le secondaire

Dans les collèges et les lycées de la Région, le rectorat prévoit 2784 élèves en plus. Et selon les syndicats hormis des heures supplémentaires, il n’y a aura aucune vraie création de poste. Ce sera même des postes en moins dans certains départements (en Ariège 12 équivalent temps plein en moins, 14 postes en moins dans le Gers et même 23 en moins dans le Tarn).

Les syndicats insistent : "tout cela ça c'est dans un contexte où il y a des élèves en plus dans les collèges et lycées. Et il y a aussi le nouveau bac à mettre en place." Alors pour marquer le coup, une intersyndicale a d'ores et déjà appelé à la grève jeudi 24 janvier. Un rassemblement est prévu devant le Rectorat à 14h, avant la manifestation.