Rentrée scolaire 2020 : 40 postes d'enseignants en moins dans les écoles de l'académie d'Amiens

Somme, France

Le rectorat de l'académie d'Amiens confirme la suppression de 40 postes d'enseignants en septembre prochain dans les écoles de l'académie d'Amiens (dont 13 dans la Somme). 40 postes en moins dans le premier degré pour une diminution de 2 900 élèves avec l'objectif de ne pas dépasser 24 enfants par classe en grande section de maternelle.

Carte scolaire connue en avril

On saura en avril comment ces suppressions de postes se traduiront sur la carte scolaire avec les chiffres des ouvertures et des fermetures de classes. Ces chiffres seront dévoilés plus tard que d'habitude en raison des élections municipales les 15 et 22 mars. Le rectorat rappelle que la situation peut évoluer jusqu'en septembre en fonction des effectifs constatés à la rentrée.

Des postes et des élèves en moins dans le 2nd degré

Dans les collèges et les lycées, l'équivalent de 87 postes d'enseignants seront supprimés pour une baisse prévue de 710 élèves en septembre.