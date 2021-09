Rentrée scolaire 2021 : un syndicat enseignant interpelle le ministre de l'Éducation

Jour de rentrée sur fond de protocole sanitaire et de Covid-19 pour les enseignants. Franck Calmels, enseignant à l'école maternelle Anatole France de Toulouse et secrétaire départemental du syndicat enseignant UNSA livre ses interrogations.

Franck Calmels est professeur à l'école maternelle Anatole France de Toulouse, il est notamment secrétaire départemental syndicat enseignant UNSA (Union nationale des syndicats autonomes). Il fait le point sur le corps enseignant qui retrouve l'école aujourd'hui.

Vous retrouverez vos élèves sereinement demain ?

"On est contents de les retrouver. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on va les retrouver sereinement puisqu’on le rappelle depuis un an et demi, on est dans une situation qui n'est pas normale d'un point de vue sanitaire. Je rajouterai qu’on n'est pas aidé par notre administration, mais il y a une part d'inquiétude."

Masque obligatoire à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. L'aération des classes est renforcée, finalement qu'est-ce qui change ?

"Justement, il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport au mois de juin et donc on ne retrouvera pas une situation normale. On peut rajouter aux difficultés sanitaires qui ne sont pas réglées, des manques de moyens puisqu’on a encore des classes qui n'ont pas d'enseignant, on n'a déjà plus de remplaçants."

Pourquoi les relations sont tendues avec votre ministre Jean-Michel Blanquer ?

"Je pense qu'il devrait être plus ministre plutôt que chroniqueur radio ou télé parce que chroniqueur, c'est un métier. Ministre, c'en est un autre et on a l'impression qu'il en a oublié un des deux. Donc, les relations ne sont pas tendues avec nos ministres. Elles sont quasiment absentes. Il y a un monde entre la réalité et la télé."

Certains enseignants disent avoir craché leur café hier, en apprenant que l'Éducation Nationale leur demandait de parler de la vaccination à leurs élèves. Est-ce que vous vous êtes surpris ?

"Ça nous a surpris, cette formulation parce que nous, au printemps dernier, on a demandé à être prioritaires pour être vaccinés. Mais la réalité, c'est qu'on n'a eu aucune priorité. Donc que les enfants de collèges et lycées soient aujourd'hui vaccinés n'est pas un souci. Le problème, c'est encore une fois qui va le faire."

Est-ce que la majorité des enseignants de l'Académie de Toulouse sont vaccinés pour cette rentrée ?

"Oui, je crois qu'il y en avait. À l'image de la population adulte, je crois qu'on est à plus de 80 % de vaccinés pour les personnels. Mais on n'a pas été aidés par notre administration. On s'est débrouillé tout seul pour arriver à le faire. On voudrait bien que tout le monde puisse être vacciné, mais je pense comme la majorité des citoyens, on a envie de retrouver une vie normale, de retrouver nos élèves sans les masques. Ce n'est pas encore le cas."