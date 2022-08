Rentrée scolaire 2022 : 3000 élèves de moins dans le 1er degré dans l'Académie de Nancy-Metz

Dans l'académie de Nancy-Metz, ils sont pour cette rentrée 386 000, premier et second degré : 57 940 dans les Vosges,122 351 en Meurthe-et-Moselle,176 765 en Moselle. Des effectifs qui diminuent d'année en année.

3000 élèves de moins, c'est plus qu'au niveau national

3 000 élèves de moins, dans le premier degré, c'est plus que la moyenne nationale, mais ce n'est pas parce que la démographie baisse, que les moyens diminuent aussi, selon le rectorat, pour qui, il n'y a pas de tension, sur le front de l'enseignement, grâce au recrutement de contractuels.

Pour un meilleur apprentissage, 680 classes sont dédoublées, à l'échelle de l'Académie. Cinquante emplois ont été affectés, pour l'inclusion des élèves en situation de handicap. Une particularité à Lunéville, une classe de maternelle ouvre pour les enfants atteints de troubles de l’autisme. La ville a été retenue après un appel à candidatures de l'Agence Régionale de Santé.

Fin du protocole sanitaire

Et puis, c'est une rentrée normale, et c'est une nouveauté, contrairement aux deux dernières années. Il n'y a plus de protocole sanitaire strict. Le masque peut être porté par ceux qui le souhaitent, mais ce n'est plus obligatoire. Il n'y a plus aucune restriction pour l'accueil des élèves, et la pratique sportive.

Face à la crise de recrutement dans l'Education Nationale, est-ce que chaque élève aura un professeur devant lui, demain ? Le recteur, Richard Laganier, explique que "notre Académie n'est pas en réelle tension", mais "il faut continuer à être vigilant". L'Académie emploie plus de 30 000 personnels, et il y aura "immanquablement quelques absences durant l'année ".