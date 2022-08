Rentrée scolaire 2022 : attentes et inquiétudes des syndicats enseignants en Limousin

A la veille de la rentrée scolaire pour les élèves, c'est d'abord aux enseignants de reprendre le chemin des établissements scolaires de Haute-Vienne et de Corrèze. Malgré la motivation des enseignants, ils n'en restent pas moins stressés par le manque de personnel et les annonces floues d'Emmanuel Macron. Le 25 août, le Président a confirmé "qu'aucun enseignant ne commencera sa carrière sous 2000 euros nets mensuels". Mais selon Anabel Roy, secrétaire départemental du syndicat des enseignants UNSA en Haute-Vienne et enseignante au premier degré, si cette revalorisation est attendue et appréciée, "on ne parle pas de la revalorisation des collègues qui sont déjà dans le métier. Un collègue qui touche actuellement 2000 euros, il a déjà 10 ans d'ancienneté". Elle espère qu'un réalignement suivra.

L'Education Nationale fait appel aux contractuels pour pallier le manque de personnel

Ces dernières semaines, 3000 contractuels ont été formés pour venir renforcer les équipes éducatives, en pénurie d'enseignants. C'est un message "catastrophique" envoyé aux enseignants qui ont passé des années à étudier le métier de professeur, estime Anabel Roy : "c'est quand même cinq ans de travail et de formation. C'est une sacrée dévalorisation pour les collègues qui ont travaillé dur pour avoir le concours, ou ceux qui sont en liste complémentaire et qui ont raté le concours de très très peu".

Baisse du niveau de formation en lycée professionnel

Les enseignants des lycées professionnels se sentent oubliés par l'Education Nationale. Le niveau de formation baisse et les réformes qui transforment les formations depuis des années sont faites sans concertation avec les enseignants. Cette année encore, une réforme est prévue par Emmanuel Macron. Elle envisage d'augmenter de 50 % les périodes de stage, obligeant les entreprises à payer les stagiaires si la durée dépasse 2 mois de contrat. Cette réforme inquiète Jérôme Faramond, secrétaire départemental du second degré en Corrèze et professeur; il craint que les entreprises "refusent de prendre des stagiaires pour ne pas à avoir à les payer".