Rentrée scolaire 2022 : pour la rectrice de l'Académie de Lille, "ça s'annonce bien"

La rentrée des classes de septembre 2022 se prépare. En cette fin du mois de janvier, et début février, plusieurs réunions sont organisées, pour définir la nouvelle carte scolaire. Le rectorat de l'Académie de Lille a déjà dévoilé les grandes lignes.

Alors que l'éducation nationale gère, comme elle peut, les protocoles sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19, elle prépare aussi, déjà, la prochaine rentrée des classes, en septembre 2022. Début février se déroulent les conseils départementaux de l'éducation nationale (CDEN), discussions entre les directeurs académiques, les représentants des enseignants et des parents, pour arrêter la carte scolaire, dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Ce mercredi 26 janvier, la rectrice de l'Académie de Lille a déjà donné les grandes lignes des moyens alloués aux deux départements. "La rentrée s'annonce bien" résume d'emblée Valérie Cabuil. La rectrice qui assure que ce n'est plus avec une simple calculatrice que les services de l'éducation nationale raisonnent aujourd'hui. Le principe, c'est l'allocation progressive des moyens. On prend en compte le nombre d'élèves, certes, mais aussi leur situation sociale, et leurs besoins spécifiques d'accompagnement.

24 élèves maximum, de la grande section au CE1

Dans les écoles, le nombre d'élèves est en forte baisse : moins 6.647, et pourtant, selon la rectrice, 20 postes sont créés. Dans les collèges et les lycées, il y aura 751 élèves de moins à la rentrée prochaine, mais le rectorat annonce la création de 32 "moyens d'enseignements". L'objectif affiché pour 2022, c'est qu'il ait 24 élèves par classe au maximum, dans toutes les grandes sections de maternelle, les CP et les CE1.

Il faudrait créer 6.000 emplois

"C'est une illusion" réagit Catherine Piécuch, secrétaire académique du syndicat FSU, "ces 32 postes, cela peut être des heures supplémentaires, des stagiaires passés à temps plein.... En réalité, on perd 89 postes dans le second degré. Pour enseigner correctement, il faudrait créer 6.000 emplois".

Langues régionales

Parmi les nouveautés de cette rentrée, l'apparition de l'enseignement de deux langues régionales : le picard et le flamand occidental. Les élèves pourront l'apprendre dans les établissements scolaires des Hauts-de-France. Cette année, une expérimentation a déjà lieu sur le flamand occidental dans deux écoles, à Cassel et Wormhout, dans un collège à Cassel et un lycée professionnel à Hazebrouck.

Mais selon Jean-Yves Bessol, directeur académique des services de l'éducation nationale, il ne faut pas s'attendre à ce que ces langues régionales soient enseignées partout, tout de suite : "la feuille est totalement blanche. Il faut trouver les enseignants. Ce n'est pas parce que vous parlez le picard ou le flamand occidental que vous pouvez être enseignants demain. On est à l'orée d'une aventure, qui ne va pas se faire d'un coup de baguette magique".