Rentrée scolaire 2023 : la Marne et les Ardennes vont perdre des postes de professeurs

La carte scolaire pour la rentrée de septembre 2023 commence à se préparer et dans l'Académie de Reims, tous les départements vont perdre des postes de professeurs. Que ce soit dans le premier degré ou dans le second degré. Une décision qui se justifie selon le Rectorat, en grande partie, par l'évolution démographique et la baisse du nombre d'élèves, mais qui inquiète les syndicats.

ⓘ Publicité

Les Ardennes, le département qui perd le plus d'enseignants

Dans le premier degré, la Marne perd 11 postes à la rentrée 2023 et et les Ardennes en perdent 20. Les Ardennes sont d'ailleurs le département de l'Académie le plus touché : 20 enseignants donc et 528 écoliers en moins pour la rentrée de septembre prochain.

Les collèges et lycées également concernés

Ce que l'on sait, c'est aussi que les collèges champardennais vont perdre 40 postes de professeurs. Et 16 pour les lycées où l'on devra renforcer l'enseignement des maths en première. Parmi les conséquences remontées jusqu'aux syndicats : le collège Rimbaud à Charleville-Mézières pourrait ainsi perdre deux classes alors qu'il garde le même nombre d'élèves.

Toujours à Charleville-Mézières, la fermeture programmée du collège La Fontaine devrait aussi être l'occasion de supprimer des classes. Sur les 9 classes de l'établissement, les syndicats s'attendent au mieux à en récupérer 6 dans les trois autres collèges où seront réorientés les élèves (Jean-Macé, Scamaroni et Rouget-de-Lisle).