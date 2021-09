Rentrée scolaire : 60.000 tests par semaine vont être proposés aux moins de 12 ans dans l'académie de Créteil

Pour cette rentrée des classes 2021, le recteur de l'académie de Créteil, Daniel Auverlot, était l'invité de France Bleu Paris. Dans toute l'Ile-de-France, à partir de vendredi, on va vacciner dans tous les collèges et lycées, dit-il. Par semaine, 60.000 tests salivaires seront aussi proposés.

C'est la rentrée des classes ce jeudi. Pour la deuxième fois, elle est placée sous le signe du Covid. Comment cette rentrée a-t-elle été préparée ? Daniel Auverlot, recteur de l’académie de Créteil, qui chapeaute la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne) et la Seine-et-Marne, était l'invité de France Bleu Paris à 8h15.

Il se dit "totalement serein" car cette rentrée a été préparée depuis le mois de juillet 2021. Il indique que l'objectif principal, c'est que l'école reste ouverte car "le confinement a montré que pour les enfants qui n'allaient plus à l'école, il y avait des répercussions sur les apprentissages, mais aussi sur la santé physique et mentale des enfants".

Des vaccins et des tests en quantité dans les établissements scolaires

Le recteur indique que 60% des jeunes de plus de 12 ans ont déjà reçu les deux doses de vaccin et que 40% ont eu une première dose en France. Il annonce que : "Dans toute l'Ile-de-France, à partir de demain (vendredi) et la semaine prochaine, on va vacciner dans tous les collèges et les lycées. Chaque établissement est en lien avec un centre de vaccination qui va se déplacer dans les établissements scolaires pour vacciner les élèves qui le souhaitent à partir de 12 ans".

Et pour les moins de 12 ans, les tests salivaires vont se multiplier. Dans l'académie de Créteil, 60.000 tests vont être faits par semaine. "Cela doit permettre d'avoir une rentrée la plus sereine possible".

Un protocole de niveau 2 pour cette rentrée

Daniel Auverlot souhaite qu'on puisse accueillir tous les enfants tout en maîtrisant la circulation du virus. Pour cela, il estime que le protocole de niveau 2 sur 4 "n'est pas du tout léger". Il souligne qu'il prévoit le port du masque à partir du CP, de conserver les gestes barrières, d'aérer les classes, d'avoir du gel hydroalcoolique à disposition.

Les enfants obligés de rester à la maison seront mieux pris en charge

Le recteur a aussi réagi à l'obligation de renvoyer chez eux les enfants qui ont le covid et les non-vaccinés s'ils sont cas contact.

Les enseignants savent maintenant comment faire pour que les enfants qui doivent rester chez eux ne décrochent pas, dit-il. Ils ont du recul, ils ont des outils pédagogiques et ils ont de l'expérience.

On saura comment les contacter par téléphone, par mail et des solutions seront trouvées pour que tous les élèves puissent avoir un équipement numérique à la maison.

Il souligne que l'objectif, c’est, malgré tout, qu'un maximum d'enfants soient présents dans les établissements scolaires.