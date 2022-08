Rentrée scolaire : 90.000 élèves de Corrèze et de Haute-Vienne reprennent le chemin de l'école

L'heure de la rentrée a sonné pour les écoliers, collégiens et lycéens de Corrèze et de Haute-Vienne. Entre le jeudi 1er et le vendredi 2 septembre, ils seront 90.000 à reprendre le chemin des cours, dans environ 650 établissements différents.

C'est le grand jour ! Les élèves de Haute-Vienne et de Corrèze font leur rentrée ce jeudi 1er septembre après deux mois de vacances d'été. Si la plupart des 90.000 écoliers, collégiens et lycéens des deux départements rentrent en cours ce jeudi, d'autres ne reprennent que vendredi 2 septembre, en particulier dans le secondaire.

Dans l'académie de Limoges, la moitié des élèves fait sa rentrée dans le premier degré, de la maternelle au CM2. L'autre moitié va dans le second degré, de la sixième à la terminale générale ou professionnelle. En Corrèze et en Haute-Vienne, ils seront encadrés par environ 7.000 enseignants.

"On fait des puzzles et des gâteaux"

En moyenne, les élèves seront 21 par classe en maternelle et 20 en primaire. Ce taux augmente dans le secondaire, puisque les collégiens de Haute-Vienne et de Corrèze seront environ 25 par classe. Au lycée, la différence est nette entre les formations générales et technologiques et les formations professionnelles. En lycée général, on recense plus de 30 élèves par classe. Ils ne sont que 18 en filière professionnelle.

Et parmi ces petits Limougeauds, certains ont très hâte de reprendre l'école. "On fait des puzzles et des gâteaux", se réjouit Riad, 4 ans, qui rentre en grande section. "Les maths ça ne me fait pas peur, j'aime ça", renchérit Anissa, huit ans, elle aussi heureuse de voir la rentrée arriver. "J'ai hâte de retrouver mes amis, de tester mes nouveaux cahiers et mes nouveaux crayons !" Gabin, lui serait bien resté un peu plus longtemps en vacances, mais il est content de retrouver ses amis pour jouer à un jeu qu'il a inventé l'an dernier : "ça s'appelle loup-covid, y a des vaccins, et quand tu touches les autres ils sont contaminés !"