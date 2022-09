Rentrée scolaire : à l'école primaire René Lemière de Caen, les enfants sont heureux d'être de retour

Driiiiing ! La cloche a sonné ce jeudi 1er septembre au matin pour les 147 élèves de l'école primaire René Lemière à Caen (Calvados). C'est l'heure de retourner sur les bancs de l'école, après deux longs mois de vacances, pour ces enfants de la petite section au CM2. "J'ai vraiment hâte de retrouver mes amis, de découvrir ma maîtresse et de m'amuser", s'exclame Amandine, qui entre en CM1. On se montre son nouveau cartable, ses nouvelles affaires, le tout dans la bonne humeur.

Les grilles ne sont pas encore ouvertes, mais les enfants cherchent leurs copains, leurs copines dans la foule. Romy entre en CE2, elle vient de retrouver Alice et Anna. "La rentrée, ça me fait pas peur, au contraire, j'ai hâte d'être dans ma classe !", dit-elle. Pour certains, c'est la grande découverte, comme pour Alice et Joanne, qui rentrent en CP. "Je suis contente d'être là, je vais apprendre à lire, à écrire, et bien sûr je vais retrouver les copains et jouer avec eux !"

L'école primaire René Lemière compte 7 classes, dont 2 en maternelle et 5 en élémentaire. © Radio France - Marie Martirossian

Plus de masque obligatoire dans l'école

Cette année, c'est la première fois depuis de longs mois que le masque n'est plus obligatoire dans l'école. "On est actuellement au niveau 1 du protocole sanitaire, explique Isabelle Margrin, la directrice de l'établissement, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de restrictions au niveau du mixage des élèves, on n'est plus obligé de les mettre par groupes, on peut rassembler plusieurs classes, on peut faire du sport en intérieur et en extérieur, c'est un soulagement pour eux comme pour nous !"

Cependant, le virus n'a pas disparu, "donc nous gardons les gestes barrières, les lavages de mains fréquents, les bouteilles de gel hydroalcoolique qui sont disponibles à l'entrée des classes, afin que tout le monde soit serein", conclut la directrice.