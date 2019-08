Rentrée scolaire à Oisemont : le nouveau regroupement pédagogique concentré ouvre lundi

Oisemont, France

La nouvelle école de Oisemont s'apprêtent à accueillir dans ses locaux, 360 élèves pour la rentrée de lundi. Ce regroupement pédagogique concentré, RPC, est l'un des plus gros du département de la Somme.

L'école géante comptera 17 classes, au lieu de 11 auparavant, de la maternelle au CM2. Elle regroupe plusieurs écoles de communes alentours, qui ont fermée, notamment celle de Rambures.

Il a fallu un an de travaux pour que tout soit prêt pour la rentrée. Les locaux de la maternelle sont flambants neufs et ils s'ajoutent aux locaux déjà construits pour la primaire il y a quelques années. "Nous avons fait le plus de concertations possibles pour que tout se passe bien, structure du bâtiments, disposition des classes et aménagements de ces classes", explique Jannick Lefeuvre, vice-président de la communauté de commune Somme Sud-Ouest en charge du Scolaire. L'école sera équipée de matériels neufs, très modernes.

Ce RPC a l'avantage de la mutualisation des moyens, selon l'élu, "les enseignants sont sur le même site, ils auront des facilités pour travailler en commun, mutualiser leurs compétences, par exemple pour l'enseignement des langues".

"Nous voulons le bien-être des enfants"

Le regroupement pédagogique concentré de Oisemont permettra aussi un meilleur accueil des élèves. "Les écoles qui ont fermées étaient des structures très vieillissantes", détaille Jannick Lefeuvre. Mais ce regroupement, qui accueillera des enfants de 36 villages alentours, inquiète certains parents, notamment à cause des trajets en bus. L'élu répond :

Tout est organisé pour que les élèves aient le moins de temps de transport possible. Mais il y aura les premiers jours, peut-être des ajustements à faire.