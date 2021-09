Rentrée scolaire : à Orléans, Amazon offre des cartables aux enfants défavorisés

C'est J-1 avant la rentrée des classes ! Après deux mois de vacances, les enfants sont prêts et impatients de retrouver leurs camarades. Ce mardi, à Orléans-La Source, le Secours Populaire organisait une distribution de fournitures à des familles défavorisées (qui ne perçoivent pas l'allocation de rentrée scolaire).

Amazon renouvelle cette distribution rentrée des classes pour la sixième année - Lydie Lahaix

"Nous avons les moyens de pouvoir leur faire plaisir" explique Ombeline de Beauregard, assistante de la direction d'Amazon à Saran qui distribue les cartables et dit-elle "cela me fait chaud au coeur de voir le regard des enfants s'illuminer".

Des fournitures pour bien travailler

Parmi les enfants présents, Laura, 7 ans, la fillette va entrer en CE 2 et elle n'arrête pas de dire "merci" en recevant son joli cartable rouge et blanc à l'intérieur duquel elle découvre des classeurs, des cahiers, des stylos, une règle et une équerre.

A côté, Aminata, 10 ans, ouvre grand ses yeux en souriant, "je suis contente" dit-elle. "Cela va lui permettre de bien travailler à l'école et c'est important ", ajoute aussitôt sa maman, qui reconnait que pour elle, la rentrée est très compliquée financièrement.

Des cartables rouge ou noir, remplis de cahiers, classeurs et stylos - Lydie Lahaix

C'est la sixième année qu'Amazon, le géant américain de la vente sur internet, organise cette opération de dons de fournitures scolaires. Elle a lieu dans les vingt départements en France où l'entreprise est implantée. Au total, 2000 familles en bénéficient, dont une cinquantaine à Orléans.

De quoi bien travailler durant l'année scolaire - Lydie Lahaix

Un enfant doit rentrer à l'école, heureux

Annick Brynhole a l'habitude des rentrées scolaires. Cette bénévole du Secours Populaire le reconnait, avoir de belles affaires le jour de la rentrée c'est important.

"On insiste beaucoup là dessus, car c'est un événement de rentrer en classe donc il faut que l'enfant y rentre heureux" dit-elle, ajoutant "et s'il a du matériel neuf, c'est un sourire de plus, c'est déjà un pas de franchi, peut-être vers un peu plus de facilités dans la vie".