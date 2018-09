Dans l’Yonne, plus de 50 000 élèves reprennent cette semaine le chemin de l'école. Parmi eux, il y a environ 12 000 enfants qui font leurs premiers pas en maternelle. Un niveau d’éducation qui est parfois méconnu, mal appréhendé par les parents.

A quoi sert l’école maternelle ?

Dans les textes officiels, l'objectif principal de l'école maternelle est de "permettre à chaque enfant une première expérience scolaire réussie”. Evidemment, c'est un peu vague. En fait, selon les pédagogues, "une expérience scolaire réussie", c'est donner envie d'aller à l'école, d'apprendre, d'aller au-devant des autres.

C'est développer un potentiel dans les domaines de la motricité, du langage, de l'imaginaire, de la relation aux autres, pour permettre à l'enfant de s'épanouir et de se développer. Bref : transformer l'enfant.... en élève ! Ce n'est pas la peine, donc, de stresser autour du fameux triptyque : "lire-écrire-compter"... ça, ça viendra après. Alors on respire !

Pour autant, la maternelle est loin d'être une garderie ?

En tout cas elle ne devrait l'être, même si certains pédagogues trouvent que ça ne fonctionne pas assez bien. En 2008, un ancien instituteur devenu inspecteur a publié, sous le nom de Julien Dazay, un plaidoyer pour la fermeture des maternelles, qui ne serviraient à rien, selon lui, par manque d'ambitions et de moyens.

Mais les études scientifiques montrent que la « situation cognitive précoce », c’est à dire l'environnement des enfants, entre zéro et 5 ans, a un impact important sur la réussite scolaire, le niveau d'études et l'insertion professionnelle. C'est d’ailleurs cette donnée qui a poussé le gouvernement à annoncer, en mars, que l'école allait devenir obligatoire dès l'âge de 3 ans. La mesure entrera en vigueur à la rentrée 2019. Jusqu'à présent, l'éducation n'était obligatoire qu'à partir du CP, c'est à dire 6 ans.

La scolarisation à 3 ans concerne tous les enfants de la République ! Un accompagnement adapté à chacun sera proposé, afin de permettre à tous les enfants d’aller à l’école #ChangeonsLaDonnepic.twitter.com/HhmrYNA6ep — Gouvernement (@gouvernementFR) April 6, 2018

La plupart des petits vont déjà en maternelle

C’est en effet une mesure très symbolique, puisque 97% des enfants de 3 ans sont déjà scolarisés. Mais les chiffres varient selon les villes et les milieux sociaux. La réforme vise donc, selon le gouvernement, à réduire les inégalités, à encourager l'assiduité... et à cesser de considérer que la maternelle, c'est une option.

Mais attention, c'est l'instruction qui est obligatoire, pas la scolarité ! Les parents peuvent tout à fait décider de faire classe eux-mêmes à leurs enfants, mais ils devront le déclarer et se soumettre aux contrôles réguliers de l'inspecteur d'académie.

Et ailleurs en Europe, ça se passe comment ?

C'est en Suisse et au Luxembourg, que la scolarisation est obligatoire le plus tôt : à partir de 4 ans. Au royaume Uni ou en Espagne, c'est 5 ans. En Italie, en Suède et en Allemagne, l’instruction est obligatoire dès l’âge de 6 ans (comme la France jusqu’ici, donc).

On parle là de l'âge légal, mais comme en France, la scolarité est possible plus tôt. Elle débute vers 2 ans et demi ou 3 ans dans la plupart des pays. Parfois, c'est beaucoup plus tôt : en Suède ou en Espagne par exemple, les enfants peuvent aller en maternelle dès l’âge de 1 an.