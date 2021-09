Rentrée scolaire : "On a un atout cette année, la vaccination" dit le recteur de l'académie de Toulouse

Ce jeudi 2 septembre, 12 millions d'élèves et près de 900.000 enseignants font leur rentrée scolaire en France. Le recteur de l'académie de Toulouse Mostapha Fourar était notre invité dans le 6-9 sur France Bleu Occitanie.

Mostapha Fourar ne veut pas "d'ambiance anxiogène"

S'il craint que "certains contribuent à rendre cette ambiance anxiogène par des craintes excessives", le recteur de l'académie veut avant tout que cette rentrée soit d'abord une fête pour des enfants qui prennent pour la première fois le chemin de l'école. Il faut que ça le reste malgré le contexte difficile."

Plus de contaminations ?

Mostapha Fourar, questionné sur la possible augmentation des contaminations dues à cette rentrée scolaire, se dit "_prêt_. Personne n'a jamais dit que c'était un endroit coupé du reste du monde mais nous avons fait la preuve que c'est un lieu où on limite les contaminations parce qu'un protocole sanitaire strict est appliqué. Nous avons un atout cette année : la vaccination. Il ne faut pas l'oublier."

Comme à la fin de l'année scolaire précédente, une classe fermera dès qu'il y aura un cas positif à l'école primaire. "La continuité pédagogique sera assurée", assure le recteur. Qui explique également avoir reçu des moyens supplémentaires pour le remplacement d'enseignants qui pourraient être touchés par le Covid-19.

Tests antigéniques et salivaires

Dès ce jeudi, les établissements scolaires de l'académie sont pourvus en tests antigéniques et salivaires. "Et largement", explique Mostapha Fourar. _"_On a de quoi faire face à toutes les demandes. Nous n'avons aucune inquiétude de ce côté-là. Il y a déjà eu des distributions."

Une fois l'accord des parents obtenu, des opérations de vaccination seront possibles dès le début de semaine prochaine soit dans un centre à proximité d'un établissement scolaire, soit réalisées par des équipes mobiles au sein même des collèges ou lycées.