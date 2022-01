Rentrée scolaire : "adaptabilité" comme maître-mot pour un directeur d'école

La rentrée a bien eu lieu ce lundi 3 janvier dans les écoles du Finistère. Une rentrée sous le signe, encore une fois, de l'épidémie de covid-19. De nouvelles règles sanitaires ont été édictées, et les directeurs et directrices obligés de s'adapter au dernier moment.

Des gestes barrières renforcés, une nouvelle manière de gérer les cas contacts, la rentrée scolaire s'est déroulée ce lundi matin en Bretagne et dans toute la France. Quand un enfant est positif dans une classe de primaire et de maternelle, ces camarades doivent se faire tester immédiatement et ensuite réaliser des autotests deux et quatre jours après le premier.

Dans les écoles, c'est le branle-bas de combat pour adapter les nouvelles règles sanitaires le matin de la rentrée. "Ça demande une grande adaptabilité et une grande adaptation dès le premier jour", constate Erwann Le Yaouanq, directeur de l'école Saint-Corentin à Quimper. Il reconnaît tout de même : "c'est une belle rentrée, puisque c'est le premier jour de l'année et donc on est toujours très optimistes et très heureux de recevoir et de retrouver les enfants. Eux aussi sont contents de revenir en classe." Il a tout de même passé une bonne partie de la journée à faire des rappels. "Rappel des consignes de sécurité, les gestes barrières, la mise en sécurité bien sûr des élèves, du personnel, la distribution de masque pour ceux qui n'en avaient plus", énumère-t-il.

Des informations au compte-goutte

Les informations sur les nouvelles mesures arrivent les unes après les autres. "J'écoute la radio, entre autres votre radio, et j'ai pu envoyer à tous les parents d'élèves les informations que j'avais collecté par les médias, en attendant d'avoir les informations officielles reçu par le rectorat", sourit-il. Il a reçu le mail de l'administration ce lundi matin. Si le protocole pour les enfants est clair, celui pour les adultes l'est beaucoup moins. "Si un professeur est lui-même positif, il doit donc s'isoler. Mais que faire des élèves puisqu'on n'a pas le droit de les répartir dans les autres classes ?", raisonne Erwann Le Yaouanq. Il a bien transmis cette question au rectorat même si pour l'instant, tous ces enseignants sont présents. Un autre doute persiste auprès d'une directrice d'une autre école de Quimper : les pharmaciens auront-ils bien deux autotests à fournir aux familles d'élèves cas contact ? Feront-elles vraiment trois fois des tests nasopharyngés à leurs enfants ? Elle espère que oui.