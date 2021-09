Rentrée scolaire : ce qu'il faut retenir de la rentrée de l'Université de Bourgogne

C'est assis autour d'une table en U, et masqué, que le président de l'université de Bourgogne, Vincent Thomas a présenté ce vendredi 3 septembre la rentrée de la fac basée à Dijon.

Autant d'élèves que l'an dernier

Le nombre d'élèves qui va fréquenter l'université de Bourgogne est de 35.000 personnes, soit autant que l'an dernier. La fin de quasiment 10 années d'augmentation. Les demandes d'inscriptions en première année de fac, toutes filières confondues sont même en légère baisse : à l'heure actuelle, cette diminution est de -1,3% selon les chiffres transmis par l'université.

A l'inverse, plusieurs filières gagnent des étudiants comme l'UFR Langues et communication qui enregistre une hausse de 12,3%, ou encore l'École supérieure d'ingénieurs de recherche en matériaux et en infotronique (ESIREM) qui gagne 35 étudiants en un an. Même tendance dans les IUT de la région comme à Dijon et Auxerre (+15,9%) ou encore Chalon-sur-Saône (+9,6%).

Poursuite des aides pour les étudiants en difficulté

La commission Solidarité Etudiante va continuer son travail commencé en mai 2021, tout comme les associations depuis le début de la crise comme Epi'campus. Le soutien psychologique va se poursuivre cette année assure le président de l'université de Bourgogne, Vincent Thomas, avec l'aide de deux psychologues supplémentaires, embauchées il y a quelques mois.

Les aides alimentaires vont aussi se poursuivre explique Vincent Thomas. "On n'abandonnera pas ce que nous avons fait jusqu'à présent, et qui a permis à un certain nombre d'étudiants de s'en sortir. Nous avons accompagné les associations étudiantes en leur fournissant des locaux, des financements, et cela a permis, en plus de distribuer 450 colis alimentaire de première nécessité par semaine au plus fort de la crise sanitaire, d'ouvrir une épicerie solidaire." Il poursuit : "Nous avons d'une certaine manière répondu des besoins, je ne prétends pas à tous les besoins, mais à une partie, en ce qui concerne le côté alimentaire. J'espère que nous aurons moins de bénéficiaires parce que ça signifie que la situation retourne vraiment à la normale."