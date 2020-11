Rentrée : un mois de réflexion sur la liberté d'expression annonce le directeur académique de Vaucluse

Les écoliers, collégiens et lycéens de Vaucluse reviennent à l'école en ce lundi 2 novembre, pour une rentrée scolaire chamboulée par l'assassinat de Samuel Paty et la menace terroriste, ainsi que par le rebond de la crise sanitaire. Pour en parler, Christian Patoz, le directeur académique des services de l'Education nationale est l'invité France Bleu Vaucluse matin.

La liberté d'expression : un travail sur la longueur

À cause du contexte sanitaire, l'hommage à Samuel Paty se limite ce matin à une minute de silence et à la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux enseignants. Un hommage bâclé, estiment les syndicats. "Rien ne sera bâclé, répond Christian Patoz. Le travail sur les valeurs de la République pour répondre à cet acte monstrueux va se poursuivre pendant un mois et non pas seulement ce lundi matin. Il était compliqué de superposer le travail sur le nouvel environnement sanitaire et l'hommage à Samuel Paty. Le travail sur la liberté d'expression se fera donc tout au long du mois de novembre".

Le second degré n'est pas accessible si facilement - Christian Patoz

Pour le DASEN, "il y a un travail à faire pour accepter ce qu'est une caricature. L'humour au second degré n'est pas accessible si facilement, cela demande du temps". Mais l'Education nationale n'acceptera aucune remise en cause de la minute de silence. "Il faut faire la différence entre les adolescents qui pourraient avoir un comportement stupide, qui sera traité là comme une bêtise, par la vie scolaire et puis les adolescents qui pourraient soutenir la démarche terroriste. S'il y a un problème, les chefs d'établissement devront nous le signaler immédiatement".

Moins de contamination à l'école qu'en famille d'après Christian Patoz

Dès ce lundi matin, le port du masque devient obligatoire dès l'âge de 6 ans, à l'école, pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. "C'est nécessaire et ce n'est pas dangereux, répète Christian Patoz, la décision vient du conseil supérieur de la médecine pédiatrique. C'est obligatoire, toute la journée. Et peut-être faut-il aussi le porter quand on sort de l'école parce qu'on sait que la transmission du virus se fait plus à l'extérieur que dans le milieu scolaire".