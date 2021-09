Rentrée des 6e : "J'ai un peu le trac"

Ce jeudi 2 septembre 2021, les sonneries des écoles reprennent du service. Au collège Frédéric Bazille de Castelnau-le-Lez (Hérault), ce sont les 6e qui font leur rentrée. Pour cette seconde rentrée sous Covid-19, les équipes ont épluché le nouveau protocole sanitaire. Les parents et les enfants, quant à eux, sont bien plus émus par ce passage dans la cour des grands.

L'appréhension de passer au collège

Pour cette rentrée scolaire, Mathys a enfilé ses plus beaux vêtements : des baskets flambant neufs, un jean impeccable et un nouveau sweat-shirt. Du haut de ses 10 ans et demi, il n'est pas très rassuré d'entrer en 6e. "Je n'ai pas peur, mais j'ai un peu le trac, précise le jeune collégien. C'est un peu bizarre parce qu'on passe du plus grand de toute l'école primaire au plus petit du collège. Surtout qu'on va apprendre plein de nouveaux trucs!"

Inesa est arrivée la première, avec son Papa. Elle n'est pas du tout stressée. "C'est la 6e mais ma sœur m'a dit comment ça se passait, raconte-t-elle, son sac Eastpak sur le dos. Elle m'a dit que ça n'allait pas être dur et que, si je travaillais et que j'apprenais mes leçons, j'aurai des bonnes notes."

Après avoir traversé les grilles de l'école, les enfants retireront un petit papier en forme de papillon. Dessus, il sera écrit quelle est leur nouvelle classe. Esteban n'est pas inquiet à l'idée de ne pas être avec ses copains. "Ce n'est pas grave, on se verra dans la cour de récréation", sourit-il, ravi à l'idée d'être plus libre au collège qu'en primaire.

Le stress des parents

"On appréhendait un peu cette rentrée, avoue Constanza, la maman d'Esteban. On ne savait pas si on devait l'accompagner. On lui a demandé. Finalement, il nous a dit hier qu'il aimerait bien qu'on soit tous les deux là. Normalement, seul le Papa devait venir." Sa grande fille est déjà passée par là, mais elle est émue de voir son petit prendre son envol.

"Il faut s'y faire aussi, on est aussi un peu stressé, rit Cindy, qui a emmené son fils unique, Nino. On se demande s'il va s'en sortir, s'il va s'y retrouver avec les changements de classe, s'il va penser à la carte pour la cantine... Etant donné que le collège est loin de la maison et qu'il n'y a pas de navette, il faudra que je l'emmène et qu'il m'attende le soir. Il faudra voir avec son emploi du temps... Tout ça, c'est une autre organisation."

Pour le protocole sanitaire, les équipes tirent les enseignements de l'année dernière

Le protocole sanitaire est assez similaire à celui de l'année dernière. La grosse différence concerne les cas positifs en classe : tous les camarades de classe non vaccinés devront s'isoler pendant une semaine et suivre les cours à distance. Sian Wilmot-Hall, professeure d'anglais, ne sait pas encore exactement comment elle va s'organiser. "Par exemple, je ne sais pas si on pourra faire les cours en visio, explique-t-elle. Ça dépendra du nombre d'enfants que ça concerne, c'est compliqué d'anticiper. Sinon, il faudra préparer et envoyer les cours. Forcément, c'est une charge de travail en plus. Mais heureusement, on a du temps pour."

"Ça va être une charge de travail en plus" - Sian Wilmot-Hall, professeure d'anglais Copier

Christophe Cauquil, le principal du collège, n'est pas inquiet. Pour lui, les professeurs ont tiré les enseignements de l'année précédente Copier

L'établissement a enregistré 204 inscriptions pour la 6e. Cet après-midi, les 5e sont revenus au collège. Demain, ce sont les 4e et les 3e qui rentreront de vacances.