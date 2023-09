Rentrée scolaire dans l'académie de Dijon : "c'est plutôt bien parti pour tout le monde", affirme le recteur

France Bleu Bourgogne. La cloche sonne dans les prochaines heures. Est ce que tout est prêt en Côte d'Or ?

Pierre Ngahane. Permettez-moi en trois secondes de souhaiter une très très belle rentrée à tous nos élèves mais aussi à toute la communauté éducative. Tout le monde prend le chemin de l'école et c'est une très belle journée en plus, très ensoleillée. Et donc voilà, je voulais commencer par ça. Oui, je pense qu'on est dans une rentrée scolaire qui est plutôt bien partie pour tout le monde. Je pense que les professeurs seront bien présents dans les classes. Et puis avec une nouvelle feuille de route, donc beaucoup de projets.

La promesse du gouvernement, c'est un enseignant devant chaque classe. C'est le cas chez nous ?

Oui, globalement, c'est respecté. Les professeurs ont été recrutés.

Globalement, ça veut dire quoi ?

Parce qu'à partir de la sixième, vous avez toujours ici ou là deux ou trois heures qui peuvent manquer dans telle ou telle matière dans certains territoires. Mais ça se régule, comme tous les ans, sur les quinze premiers jours de la rentrée, on finit toujours par trouver une solution.

Les enseignants seront un peu mieux payés dès cette rentrée. Est ce que vous avez bon espoir de mettre fin à la crise de vocations dans l'académie de Dijon ?

Oui, Alors, au delà de la revalorisation salariale que vous rappelez (...) il y a aussi tout le sens qui a été redonné ou que l'on souhaite redonner à cette mission d'enseignant. D'abord parce qu'on prend un peu plus en compte le métier dans notre stratégie ou dans notre politique de ressources humaines. Comment mieux les fidéliser ? Comment mieux les faire venir chez nous ? On est très, très attentifs. Et puis, par rapport à leur projet pédagogique, maintenant, on leur donne la possibilité dans les établissements de prendre des initiatives qui permettraient d'augmenter le niveau de connaissance des élèves qui pourraient participer à leur bien-être, qui pourraient favoriser la mixité sociale.

Sur le port de l'abaya et du qammis, des vêtements désormais interdits à l'école en France au nom du respect de la laïcité, Emmanuel Macron disait vendredi : "nous ne laisserons rien passer à la rentrée". Ça veut dire que si un élève arrive aujourd'hui dans cette tenue dans l'académie de Dijon, vous les renvoyez à la maison ?

Il faut bien avoir à l'esprit que dans les écoles, les collèges, les lycées publics, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse est interdit. Ça, c'est le code de l'éducation. Alors, ? Pour qu'on comprenne mieux ce que ça peut représenter. La laïcité quelque part à l'école, c'est quoi ?

Mais on ne vous demande pas la définition de la laïcité...

Mais ce n'est pas une question qu'on discute pas. Sinon, on ne comprend pas ce qu'a été la disposition du ministre (Gabriel Attal). Il faudrait que quand vous arriviez à l'école, imaginons que vous suiviez Izia, une jeune Dijonnaise à l'école Dampierre : quand vous entrez dans sa classe de CM1, il faudrait que vous ne soyez pas capable de distinguer si Izia est de confession musulmane, catholique, protestante, athée ou agnostique, il faudrait que tout ceci soit neutre.

Donc ça, c'est la définition de la laïcité. Est-ce que si un élève arrive avec l'abaya ou le qammis, il sera renvoyé à la maison ?

C'est déjà le principe aujourd'hui. Aujourd'hui, les tenues religieuses qui ont une destination religieuse, il y a bien ce distinguo qui il faut bien poser, sont interdites dans les classes. Donc aujourd'hui, très clairement, si des personnes arrivaient avec des tenues religieuses, sans focaliser essentiellement sur l'abaya, elles n'entreraient pas dans les classes.

Sur les atteintes à la laïcité dans l'académie de Dijon, est-ce que vous avez eu des signalements ?

Oui, bien entendu. Ne fût-ce qu'au titre de l'année dernière, nous avons eu à peu près 70 signalements de nos établissements, pour atteinte à la laïcité, dont 60 % qui concernaient les tenues. 60 % une bonne quarantaine qui concernait les tenues. Nous les avons toutes traité sur le plan du dialogue, c'est à dire que chaque fois qu'il y a eu un contrevenant, souvent c'était même sans trop faire exprès, nous avons engagé le dialogue et ça s'est toujours réglé de la meilleure manière qui soit.

