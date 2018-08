Un peu plus de 400 000 jeunes lorrains font leur rentrée scolaire lundi 3 septembre 2018 dans l'académie de Nancy-Metz. Les effectifs diminuent d’un peu plus de 3 000 élèves par rapport à l’an dernier, essentiellement dans le premier degré. Les taux d'encadrements eux sont stables.

Lorraine, France

401 434 élèves, du primaire au lycée, en passant par le collège, feront leur rentrée scolaire lundi 3 septembre 2018 dans l'académie de Nancy-Metz. Les effectifs sont en baisse d’un peu plus de 3 000 élèves par rapport à l’an dernier, essentiellement dans le premier degré. Le mouvement devrait se poursuivre dans les années à venir, si l’on se fie aux prévisions démographiques, surtout dans les Vosges et la Meuse.

Le détail des élèves (premier et second degré) par département

Meurthe-et Moselle 126 807

Meuse 31 213

Moselle 180 818

Vosges 62 596

Dans le premier degré ce sont 215 049 élèves qui seront accueillis dans 2 179 écoles (2 121 écoles publiques et 58 écoles privées sous contrat). L'académie perd un peu plus de 2 500 élèves en primaire.

Evolution des effectifs dans le premier degré - Source académie de Nancy-Metz

Dans le second degré, à savoir dans les collèges et lycées les effectifs attendus sont stables.

186 385 élèves (108 851 collégiens et 52 667 lycéens dans les filières générales et 24 403 dans les filières professionnelles). Ce sont aussi 13 100 jeunes qui feront leur rentrée dans les filières d’apprentissage. Des chiffres en légère baisse (- 2,3 %) par rapport à l’année précédente

Un taux d’encadrement qui reste stable

Le nombre d’enseignants qui se retrouve face aux élèves ne devrait pas beaucoup bouger. 30 399 enseignants seront face aux élèves (42,3 % dans le premier degré et 47,7 % dans le second degré)

Les taux d’encadrement des élèves sont stables. Ils restent en légère hausse. La Meurthe et Moselle gagne même des postes supplémentaires dans le premier degré : 34 postes supplémentaires qui serviront à remplacer les absents. Le second degré lui perd une centaine d'enseignants.

Répartition des personnels enseignants répartis par secteur (public et privé) et par degré - Source Académie de Nancy-Metz

Trois fois plus de classes dédoublées en zone prioritaires

La priorité du ministre reste, on le sait, l'éducation prioritaire. De 34 CP dédoublée l'an dernier en REP (réseau d'éducation prioritaire), on passe à 106 classes de CP et 31 classes de CE1 qui seront dédoublées lors de cette rentrée. C'est un peu plus du triple et cela ne se fera pas au détriment des zones rurales précise la rectrice de l'académie de Nancy-Metz.

Dédoublement des classes de CP et CE1 en zones prioritaires © Visactu

Retour à la semaine de quatre jours

Cette rentrée sera également marquée par le retour à la semaine de 4 jours. 91% des écoles publiques de l'académie ont fait le choix de revenir à la semaine de 4 jours dès ce mois de septembre.

Une date enfin à retenir, celle des prochaines grandes vacances fixée au 6 juillet 2019.