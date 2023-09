Rentrée scolaire dans la Drôme : "pour le second degré, il manque déjà des professeurs"

Christophe Dumaillet, co-secrétaire de la FSU dans la Drôme, fait lui aussi sa rentrée à Saint-Vallier. Un établissement, selon lui, qui aura comme d'autres des problèmes de remplacement pour les enseignants absents cette année. Il était invité de France Bleu Drôme Ardèche ce lundi matin.

France Bleu Drôme Ardèche : un prof dans chaque classe, comme l'a promis le gouvernement, vous y croyez vous?

Christophe Dumaillet : Pour aujourd'hui? Peut être dans le premier degré comme dans le second degré, puisqu'on accueille les élèves. Dans le second degré à partir de demain? Certainement pas. Il manque déjà des professeurs.

Le premier degré est épargné ?

A priori, oui, mais c'est au prix de de nombreux sacrifices puisque de toute façon, d'ores et déjà, dès aujourd'hui, il n'y a absolument plus aucun remplaçant. Dans la Drôme, on a pris tout ce qu'il y avait sur les listes complémentaires pour le concours. On a recruté des contractuels en plus, qui parfois donnent lieu à quelques à quelques incohérences. Mais force est de reconnaître que pour le premier degré, ça va. En revanche, pour le second degré, bien sûr, il manque déjà des professeurs. Nous avons pu le constater à droite, à gauche, vendredi lors de la prérentrée au collège-lycée.

Donc pour prendre un cas que vous connaissez bien, le lycée de Saint-Vallier, à partir de demain se passe quoi?

A partir de demain, il manque déjà dans mon établissement deux professeurs de physique-chimie. Alors 18 h d'un côté, 7 h de l'autre. Et puis un professeur de maths-sciences pour la partie professionnelle. C'est la même chose dans d'autres établissements. Un autre exemple : 18 h d'histoire-géographie en moins au lycée Camille Vernet (à Valence ndlr). Parce qu'une jeune lauréate a renoncé à son concours en histoire géographie. Il manque même un poste de principal-adjoint au collège Alain Borne à Montélimar, donc ça touche absolument tous les personnels. Il manque une secrétaire de direction au collège André Cotte à Saint-Vallier. Voilà, après le pacte républicain, ou plutôt la promesse républicaine du président de la République, son devoir républicain, il ne l'a franchement pas tenu.

Concernant le pacte, on a parlé aussi des profs qui remplacent d'autres profs qui sont absents. Sur le papier, ça ne semble pas si mal ?

Attention, il ne faut pas croire que ce sera dans la même discipline. Un professeur de français pourra éventuellement aller faire des cours de français alors qu'un prof de math est absent.

Est-ce que c'est si grave?

Enfin, qu'est ce qu'on veut? Est ce qu'on veut véritablement donner une formation à des élèves ou est-ce qu'on veut qu'il y ait un adulte devant chaque élève? Ce n'est absolument pas la même chose. Un professeur de mathématiques doit faire des mathématiques. S'il n'est pas là, on doit le remplacer le plus rapidement possible par un professeur de mathématiques et non pas par un professeur de français ou d'histoire-géographie qui s'appelle une permanence.