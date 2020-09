Rentrée scolaire dans la Loire : un enjeu sanitaire et surtout d'éducation pour la directrice académique

"On est dans un contexte sanitaire et il y a notre essence même de l'école, qui est l'éducation, et la conjonction des deux est l'enjeu de cette première journée", résume Martine Petit, avant de se rendre dans plusieurs écoles de la Loire ce mardi pour la rentrée des classes.

Martine Petit, directrice académique de la Loire par intérim Copier

La directrice académique adjointe des services de l'Éducation nationale dans la Loire assure l'intérim de direction pour cette rentrée marquée par l'épidémie de coronavirus. Ce mardi matin, elle assure que toutes les écoles sont ouvertes dans le département et que "tout le monde est briefé pour un accueil à la hauteur". Pour offrir une rentrée, "la plus normale possible" comme le souhaite le gouvernement.

Appliquer le protocole "sans paniquer"

"Le plus normal possible, c'est l'effort d'éducation qui est l'essence même de notre société", commente Martine Petit en rappelant que la crise sanitaire a révélé que "sans école, les inégalités se creusent".

Si des cas de covid-19 étaient identifiés dans les écoles de la Loire, Martine Petit précise que "le protocole est très clair et établi", car il y a eu "l'expérience du printemps dernier". Ce protocole implique à la fois l'Education nationale, l'Agence régionale de santé et la préfecture de la Loire et doit pouvoir "être appliqué sans paniquer", insiste la directrice académique adjointe de la Loire.