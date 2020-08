Rentrée scolaire dans le Calvados : des masques gratuits pour les collégiens qui entrent en 6ème

Ce mardi 1er septembre, jour de rentrée scolaire, le port du masque devient obligatoire dans les lycées et collèges, pour les enseignants et les élèves. A cette occasion, le département du Calvados va distribuer des protections à neuf mille élèves qui entrent en 6ème.

Fin des vacances, place à la rentrée ! En Normandie, 615 000 écoliers collégiens et lycéens retrouveront ce mardi enfin les bancs de l'école après 6 mois sans classe pour beaucoup. Une rentrée très particulière en raison du coronavirus. Avec le cartable, la trousse et les cahiers, le masque est l’accessoire indispensable pour tous les élèves à partir du collège. Dans le Calvados, 33 504 enfants s'apprêtent à franchir les portes des 77 collèges du territoire. Et chez nous, les petits nouveaux qui arrivent en classe de 6ème vont pouvoir bénéficier d'un coup de pouce.

Deux masques par élève

Effectivement, tous les collégiens entrant ce mardi en 6ème se verront remettre deux masques lavables et réutilisables. Le département, qui a la charge des collèges, a donc acheté 18 000 masques. Le coût total de cette opération s'élève à 32 000 euros.

Une autre distribution à la Toussaint

Pourquoi seuls les 6ème bénéficient de cette initiative ? Tout simplement parce que les élèves des autres niveaux, déjà inscrits au collège l'année dernière, avaient déjà reçus deux masques en tissus au printemps dernier lors du déconfinement. Le département du Calvados n'en reste pas là, il annonce qu'une nouvelle distribution se tiendra à la Toussaint si le port du masque demeure obligatoire d'ici là.