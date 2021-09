Rentrée scolaire: des communes de l'Yonne s'équipent de détecteurs de CO2

Cette rentrée scolaire est de nouveau placée sous la contrainte de la situation sanitaire. Le Ministère de l'Éducation Nationale préconise la mise en place de capteurs de CO2 et de purificateurs d'air. Mais ces équipements représentent un coût très important pour de nombreuses mairies de l'Yonne. Certaines décident cependant de s'équiper mais en faisant le choix de n'installer que des capteurs de CO2 moins onéreux. C'est le cas de la commune de Valravillon et de son maire Mahfoud Aomar. "Les capteurs de CO2 permettent de savoir à quel moment il faut aérer les salles de classe. Cela rassure les enseignants et aussi les parents d'élèves qui voient que les communes font aussi attention à la santé des enfants. Objectivement cela représente des petites sommes, un capteur de CO2 coûte dans les trois cents euros mais sans subvention. Alors que les purificateurs d'air coûtent beaucoup plus cher: de l'ordre de deux à trois mille euros par classe".

Les capteurs de CO2 seront installés prochainement à Valravillon. Ce sera également le cas dans d'autres communes selon Mahfoud Aomar qui est aussi président de l'association des maires de l'Yonne. En ce qui concerne le secondaire, les trente collèges de l'Yonne sont déjà chacun dotés d'un de ces capteurs de CO2 depuis le printemps, notamment à l'intérieur des selfs (cantines). Pour un coût total de la part du département de dix mille euros.