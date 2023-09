Rentrée scolaire : des distributeurs de protections hygiéniques dans tous les collèges de Dordogne

Lors de sa conférence de presse de rentrée ce mardi à Bergerac, le président du conseil départemental de la Dordogne Germinal Peiro, a annoncé que les 38 collèges publics de Dordogne allaient être équipés de distributeurs de serviettes hygiéniques dés cette rentrée.

1 euro par mois par collègienne

Une expérimentation a été menée l'année dernière dans huit collèges du département : Lanouaille, Michel De Montaigne à Périgueux, Jacques Prévert à Bergerac,, Coulounieix-Chamiers, Mussidan, Beaumontois-en-Périgord, Neuvic et Excideuil. Le choix de l'emplacement des distributeurs avait été fait par les élèves eux-mêmes. Selon le Département, "cette expérimentation a donné entière satisfaction au sein des établissements concernés". Le coût de revient est estimé à 1 euro par mois par collégienne.

38 collèges de Dordogne équipés de distributeurs

Dans le cadre de sa politique contre la précarité menstruelle, le conseil départemental a donc décidé d'équiper la totalité des 38 collèges de distributeurs et de consommables bio et recyclables de la marque Marguerite & Cie, une entreprise qui propose des protections biodégradables et qui a gagné le concours Lépine pour son système de recharge des protections. Cela coûtera 80 000 euros chaque année au Département.