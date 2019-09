Rentrée scolaire : des personnalités de la Creuse se souviennent

Département Creuse, France

La rentrée scolaire c'est un jour pas comme les autres ! Bons ou mauvais élèves on se souvient de l'entrée dans la grande école, de ses premiers pas en 6éme, de l'appel sous le préau, ou de son beau cartable tout neuf encore tout léger le jour de la rentrée. Pour France Bleu Creuse, des personnalités ont accepté de fouiller dans leur mémoire et de nous raconter un souvenir marquant d'une rentrée scolaire.

J'étais le plus petit du collège - Gauvain Sers

Le chanteur Gauvain Sers se souvient de sa rentrée au collège Benjamin Bord à Dun-le-Palestel. "J'étais tout petit, raconte-t-il, _j'étais terrorisé de rentrer au collège_. Il y a tout de même une appréhension forcément de se retrouver avec les 5èmes, les 4èmes, les 3èmes qui sont vachement plus grands ! Moi j'étais vraiment petit de taille et forcement en 6éme, j'étais presque le plus petit du collège, je pense."

Gauvain Sers, prêt à partir à l'école - Famille Sers

Jean-Baptiste Moreau, le fils de la prof d'allemand

Pas facile d'être en classe avec sa maman ! Jean-Baptiste Moreau a eu sa mère, comme professeur. "C'était bizarre, se souvient le député de la Creuse, je pouvais pas l'appeler maman en plein milieu du cours. L'appeler madame, c'était compliqué, la vouvoyer c'était compliqué, alors c'était un peu de la gymnastique pour éviter d'avoir à dire madame ou vous".

Le petit Jean-Baptiste en classe - Famille Moreau

J'avais plus peur qu'eux ! - Michel Vergnier

Michel Vergnier était instituteur et il se souvient de son premier poste, en Seine-Saint-Denis. "Je suis arrivé, raconte le maire de Guéret, le directeur m'a accueilli et il m'a mis dans un CM2 où il y avait 34 élèves. Et là, il y a eu le moment de panique et de trouille absolue devant tous ces gamins, _que j'avais là. Première heure de classe, il fallait faire face, c'était plus une colonie de vacances, j'étais le maître d'école, il fallait faire face. J'étais paniqué, terrorisé, j'avais plus peur qu'eux !_"