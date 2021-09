Rentrée scolaire : des professeurs impatients de retrouver les élèves du collège Le Parc à Dijon

Ils sont comme leurs élèves, assis derrière un bureau, les uns à côté des autres, un cahier, et une trousse devant eux. Les professeurs du collège Le Parc à Dijon (Côte-d'Or) ont fait leur rentrée ce mercredi 1er septembre, comme tous leurs collègues de Côte-d'Or et de France. Le tout dans une excitation certaine puisqu'ils vont retrouver leurs élèves en vrai pour la première fois depuis deux ans, le premier jour de classe.

Impatience, excitation et manque des bavardages au fond de la classe

Justine Riès, professeur d'anglais, écoute ses collègues avec un sourire en coin, derrière son bureau. "Rien ne vaut un cours d'anglais vivant avec des mains qui se lèvent, avec des rires, des fois des hauts, des fois des bas. C'est ça aussi notre métier", assure-t-elle avant d'ajouter avec un sourire malicieux : "j'ai hâte d'avoir des bavardages dans ma classe." Même état d'esprit pour son collègue, Antoine Malfuson, professeur de mathématiques de 23 ans. C'est sa première rentrée et il n'espère qu'une chose. "C'est surtout pour voir à quoi ils ressemblent et aussi pour qu'on se lance dans l'année. C'est sûr que je suis anxieux mais quand on voit à quoi ressemblent les élèves, on peut se lancer et y aller", raconte-t-il.

"J'ai hâte d'avoir des bavardages dans ma classe", sourit malicieusement Justine Riès, professeure d'anglais

Gilles Richard, professeur d'EPS (Education Physique et Sportive) est aussi impatient et aurait presque en vie d'arracher le masque qui couvre une partie de son visage. "Moi j'ai des élèves de sixième qui l'année dernière sont venus me voir à la Toussaint et m'ont demandé que je retire mon masque parce qu'ils n'avaient pas vu mon visage", raconte-t-il.

Des craintes quand même

Les professeurs interrogés par France Bleu Bourgogne se disent tous impatients de reprendre mais ont quand même quelques craintes, notamment sur le déroulement des activités sportives. Mais se disent beaucoup moins perdu quant au protocole sanitaire, notamment ce qui est prévu si un élève est contaminé. En l'occurrence, tous les élèves de la classe doivent passer des tests PCR, ceux qui sont vaccinés retournent en présentiel quand les autres retournent chez eux pendant sept jours avant de nouveaux tests pour tout le monde.