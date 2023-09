Rentrée scolaire : Elisabeth Borne et Gabriel Attal en Ille-et-Vilaine, accueillis par des casseroles

La Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Education Gabriel Attal à l'école Armandine Mallet de Saint-Germain-sur-Ille.

Douze millions d'élèves reprennent le chemin de l'école ce lundi matin en France, dont plus de 500.000 en Bretagne . Pour cette rentrée scolaire, la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal font le déplacement en Ille-et-Vilaine. Accompagnés de la ministre déléguée chargée des Personnes handicapées Fadila Khattabi, ils se rendent dans deux établissements scolaires du département.

Une soixantaine d'opposants présents

Les membres du gouvernement sont arrivés peu après 10h à l’école Armandine Mallet de Saint-Germain-sur-Ille. Ils visitent actuellement les classes de CM1-CM2 et de grande section-CP, après avoir échangé avec la direcrice de l'établissement.

Les ministres ont été accueillis par un concert de casseroles, mais les 60 manifestants et habitants ont été tenus à l'écart, à environ 150 mètres de l'école.

Certains habitants ont déployé des banderoles hostiles à la politique du gouvernement, notamment "travailler moins pour vivre plus", "les évaluations c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique" ou encore "on veut des profs, pas des uniformes". Référence à l'expérimentation de la tenue unique à l'école qui sera lancée à l'automne en France.

Des banderoles ont été déployées sur les façades de certaines maisons de Saint-Germain-sur-Ille lors de la venue des membres du gouvernement. © Radio France - Eric Bouvet

Elisabeth Borne et Gabriel Attal prendront ensuite la direction le lycée général et technologique Simone Veil de Liffré, pour découvrir le lieu, les projets d'éducation artistique et d'éducation au développement durable de l'établissement. Les ministres déjeuneront ensuite au restaurant scolaire. Des militants FO ont déjà annoncé qu'ils seraient présents à Liffré pour dénoncer la politique du gouvernement.

Renforcer les fondamentaux en mathématiques et lecture

À l'école primaire, les savoirs fondamentaux sont la "priorité" de cette rentrée 2023. En CP, deux heures seront consacrées chaque jour "à l'apprentissage et la pratique de la lecture". En CM2, les élèves devront produire au moins un texte écrit chaque semaine.

En 6e, les collégiens auront accès à une heure de soutien ou d'accompagnement en français et en mathématiques chaque semaine. Et pour mieux orienter les élèves au collège, des temps de découverte des métiers seront mis en place en 5e, 4e ou 3e.