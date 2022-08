La Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, sont attendus ce jeudi dans la Somme au collège Gabrielle Marie-Scellier d'Airaines et à l'école élémentaire Edmond Rostand à Amiens, pour la rentrée scolaire.

Rentrée scolaire : Elisabeth Borne et Pap Ndiaye en visite à Airaines et Amiens ce jeudi

La Première ministre Elisabeth Borne et Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse font leur rentrée dans la Somme ce jeudi. Ils sont attendus à 10h45 au collège Gabrielle-Marie Scellier, à Airaines. "Ils visiteront les classes de 6ème et 5ème et découvriront la politique éducative de l'établissement autour du développement durable", précise Matignon. Les ministres partageront ensuite un déjeuner dans la cantine du collège.

La Première ministre se rendra ensuite à l'école élémentaire Edmond Rostand d'Amiens classée REP + où elle visitera deux classes de grande section et de CP dédoublées. Dans cette école s'ouvre cette rentrée une unité d'enseignement spécialisé pour les élèves malentendants. La première dans la Somme.