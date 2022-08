Rentrée scolaire en Auvergne : le recrutement de contractuels en hausse

Ils sont six agents des ressources humaines mobilisés depuis mi-août derrière les murs du rectorat à Clermont-Ferrand. Dans ce premier bureau, on pointe les besoins en professeurs, matière par matière, établissement par établissement. En cas de poste vacant, les agents vérifient d'éventuelles candidatures sur Acloe, la plateforme de recrutement de l'Académie, sinon ce sera une annonce via l'Université ou Pôle Emploi.

Dans les coulisses de la "cellule rentrée" de l'Académie de Clermont-Ferrand. Reportage Juliette Micheneau Copier

Au bout du couloir, dans un second bureau, les agents se chargent de rappeler les professeurs contractuels déjà dans leurs listes, éventuellement d'en contacter de nouveaux. Ce sont eux aussi qui rédigent les contrats, s'occupent de la paie, sans parler du téléphone qui sonne régulièrement. Au bout du fil, des profs qui s'interrogent sur leur rentrée, mais aussi des chefs d'établissements en recherche.

Près de 500 contractuels déjà recrutés dans le secondaire

Preuve de cette crise des vocations dans l'enseignement, le recrutement de contractuels s'annonce plus important cette année dans l'Académie de Clermont confirme Peggy Voisse, la directrice des ressources humaines. "L'an passé, nous avions proposé un contrat à plus de 800 personnes, nous avons déjà reconduit 444 d'entre eux pour le second degré, nous avons fait appel à 45 nouveaux et nous continuons nos recherches."

Peggy Voisse, directrice des ressources humaines de l'Académie de Clermont-Ferrand Copier

Recrutements exceptionnels aussi de profs hors concours dans le premier degré, ce sera une cinquantaine de plus que l'an dernier estime Peggy Voisse. Sans compter les besoins en remplacement au fil de l'eau, qui cette année encore risquent d'être difficiles à combler.

On manque de monde, notamment pour enseigner dans les Combrailles, le Livradois-Forez et certaines zones de l'Allier. Des manques aussi cette année dans les matières Economie-gestion et Technologie.

30 heures de formation en ligne

Mais quelle formation pour ces professeurs contractuels qui pour certains n'ont jamais enseigné et/ou n'ont pas de diplôme lié à l'enseignement. "Dans un premier temps ils auront une formation en ligne de 30 heures", explique la directrice des ressources humaines du Rectorat, assurant qu'ils seront ensuite accompagnés sur le terrain.

Peggy Voisse, directrice des ressources humaines de l'Académie de Clermont sur la formation des contractuels Copier

Une formation bien insuffisante pour Isabelle Roussy, professeure des écoles et secrétaire départementale, dans le Puy-de-Dôme, du syndicat enseignant SNUipp-FSU. Elle souligne également la précarité de ces contractuels et leur faible rémunération.

Isabelle Roussy, secrétaire départementale du SNUIPP-FSU 63 Copier

L'enseignante s'inquiète aussi pour les remplacements en cours d'année, notamment dans le Puy-de-Dôme. Elle rappelle que le département a un ratio nombre de prof pour nombre d'élèves en dessous de la moyenne nationale. Selon elle, pour palier toutes les absences, il faudrait recruter pas moins de 150 remplaçants rien que pour les écoles puydômoises.