Rentrée scolaire en Côte-d'Or : "on va commencer par évaluer les élèves", promet la rectrice

Plus d'un élève sur deux n'avait pas remis les pieds dans un établissement scolaire depuis six mois. Depuis ce mardi matin, des dizaines de milliers d'écoliers, collégiens et lycéens de Côte-d'Or sont de retour dans les classes. Et la priorité affichée par le rectorat, c'est de remettre tout le monde à niveau.

"On est parfaitement conscients que le confinement a creusé des écarts", confirme la rectrice Nathalie Albert-Moretti dans les studios de France Bleu Bourgogne. "C'est là-dessus qu'il faut être vigilant dès le départ. Tous les petits signes de décrochages vont être pris en compte pour que tout le monde soient pris en main. _Les enseignants sont parfaitement prêts, j'ai pu le constater en allant sur le terrain. On va commencer par évaluer les élèves, pour faire le point sur les inégalités, les fragilités. Il y aura une pédagogie différenciée_ sans doute jusqu'à la Toussaint pour que tout le monde atteigne le même niveau."

Les fermetures d'établissements, dernier recours

A l'adresse des parents pas toujours rassurés de voir leurs enfants reprendre le chemin de l'école en pleine épidémie, la rectrice répond que les "protocoles sont prêts, solides et adaptables à toutes les situations". Elle le rappelle, "tous les chefs d'établissements ont pris les mesures les plus adaptées à leurs propres locaux."

Surtout, ces protocoles permettent de réagir très vite en cas de Covid dans une école, un collège ou un lycée. Ils permettent "d'aller très vite en termes de 'tracing', d'isolement de l'élève qui serait porteur, de traitement de tous ceux qui auraient été en contact immédiat. Evidemment tout est possible, mais le fait de pouvoir tracer aussi précisément doit nous permettre d'être dans une réaction proportionnée à chaque fois. Dans le pire des cas, on fermera l'école, mais c'est vraiment ce qu'on veut éviter à tout prix."