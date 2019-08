Rentrée scolaire en Dordogne : 600 élèves de moins en primaire

24000 Périgueux, France

L'inspecteur d'académie de la Dordogne, Jacques Caillaud, présentait ce vendredi matin les chiffres de la rentrée dans le département. Le nombre d'élèves baisse fortement dans le premier degrés. Dans le public, on compte 600 élèves de moins en primaire pour cette rentrée 2019. C'est la plus forte baisse d'effectifs dans l'académie de Bordeaux. Dans l'enseignement privé, on enregistre également une baisse des effectifs en primaire avec une trentaine d'élèves en moins.

30 938 écoliers ( public-privé) vont faire leur rentrée en Dordogne. Cette baisse engendre la suppression de sept postes d'enseignants dans le secteur public.

Ouverture de classe à Eymet et Château l'Evêque

Toutefois, comme à chaque rentrée, de nouveaux comptages auront lieu lundi prochain, jour de rentrée. Jacques Caillaud, l'inspecteur d'académie, a d'ors et déjà annoncé ce vendredi matin que deux classes allaient être ouvertes à Château l'Evêque et Eymet. A Sarliac-sur-l'Isle, les parents restent mobilisés pour obtenir un poste supplémentaire. Ils organisent une manifestation ce lundi matin devant l'école. L'inspecteur d'académie a indiqué qu'une décision serait prise après un nouveau comptage.

99,2% des enfants de 3 ans scolarisés en Dordogne

Parmi les nouveautés de cette rentrée 2019, il y a l'instruction obligatoire à partir de 3 ans. En Dordogne, ce taux progresse. Il est passé de 98% en 2018 à 99,2% pour cette rentrée. A noter également cette année, le développement des classes dédoublées avec de plus petits effectifs. En Dordogne, il y aura cette année, 51 classes de CP de zone REP qui seront dédoublées et 35 classes de CE1.

Deux classes pour mieux accueillir les collégiens en situation de handicap à Neuvic et Thiviers

Dans le secondaire, les effectifs se portent mieux. 27 874 collégiens et lycéens ( public/privé) feront leur rentrée lundi prochain. C'est 169 de plus qu'en 2018. Parmi les nouveautés dans le second degrés, il y a l'ouverture dans les collèges de Neuvic et Thviers, de deux classes ULIS - unité localisée pour l'inclusion scolaire- pour permettre un meilleur accueil des élèves souffrant d'un handicap. Une nouvelle section sportive, une section de wakeboard, ouvre au collège de Lanouaille dans le Nord Dordogne. Enfin, il y a désormais une section bilingue occitan au collège Aliénor d'Aquitaine de Brantôme.