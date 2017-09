Rentrée scolaire en Gironde : les classes de CP dédoublées dans les 8 écoles de Lormont

Une soixantaine d' écoles de Gironde vont bénéficier du dédoublement des classes de Cours Préparatoire, dont les 8 écoles de Lormont, classées en REP + (Réseau d'Education Prioritaire). Les enseignants espèrent que ce sera un vrai plus pour ces élèves de milieu défavorisé.

C'est la grande nouveauté de la rentrée scolaire dans les écoles primaires : le dédoublement des classes de CP - Cours Préparatoires - dans les écoles classées en REP, en Réseau d'Education Prioritaire . C'était l"une des promesses d'Emmanuel Macron lors de la campagne de l'élection présidentielle, avec pour objectif affiché de renforcer l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul.

Ces classes de CP seront dédoublées dans une soixantaine d'écoles de Gironde. C'est le cas par exemple dans les 8 écoles élémentaires de Lormont , classées en REP + , dont l'école Marcel Pagnol, située quartier des Lauriers.

Les deux enseignantes de CP , qui étaient déjà en poste toutes les deux l'an dernier dans l'établissement, ont préparé ensemble ce changement bien avant cette rentrée. Elles auront chacune 12 élèves.

On pourra accorder plus de temps aux élèves en difficulté, dégager des moments pour chacun. On pourra être au plus près de leurs apprentissages, et être plus disponible. - Emilie Ithier et Sara Ruiz, les deux enseignantes de CP de l'école