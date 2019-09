Rentrée scolaire en Isère : le malaise persistant des professeurs "stylos rouges"

Isère, France

Ce lundi marque la rentrée scolaire mais aussi la reprise de la mobilisation des professeurs "stylos rouges". Effectifs, salaires, reconnaissance... malgré les nouveautés et les moyens présentés par le ministère de l'Éducation Nationale, eux estiment que les conditions de travail des profs ne s'améliorent pas sensiblement.

Véroniquie Wilquin, professeure des écoles dans le Nord Isère, n'a plus le moral : « il y a quelques années quand je rencontrais des jeunes qui me disaient "je veux être prof ou je veux être professeur des écoles" je leur disais "ouais t'as raison c'est un super métier, c'est l'un des plus beaux métiers du monde !" Maintenant je leur fais "ah oui ? t'es sûr ?" ».

Pour cette "stylo rouge", le problème vient "des salaires, car maintenant il faut avoir un bac + 5, les salaires sont bloqués depuis plus de 10 ans, des conditions de travail, de la considération qu'on a. Ça c'est vraiment l'aspect visible du malaise qui couvait ou qui pouvait être caché avant."

Fabienne Blaise la rectrice de Grenoble reconnait "qu'on peut toujours mieux faire en terme d'écoute". Elle indique que le rectorat travaille "de plus en plus en proximité avec des conseillers qui sont là pour les accompagner".

Des postes de conseillers de proximité vont être crées en Isère et en Ardèche au mois d'octobre. Les professeurs en difficulté pourront prendre rendez vous, de manière anonyme, via une application.