Rentrée scolaire en Mayenne : il n'y a pas d'enseignant devant chaque classe

Christine Pau est professeure d'histoire-géographie et secrétaire nationale de la CGT Educ'action. Et elle ne partage pas l'avis de Pap Ndiaye, le Ministre de l'Education Nationale, elle était l'invitée ce mardi 13 septembre du 6/9 de France Bleu Mayenne.

"Non, malheureusement, on ne peut pas dire que la rentrée se soit bien passée puisque de multiples établissements ont des postes manquant encore à ce jour en Mayenne. En France, je n'en parle même pas. Il y a des régions qui sont bien plus mal loties que la Mayenne. Mais dans notre département, il manque encore des professeurs, aujourd'hui, 13 septembre. Il y a des disciplines où il n'y a pas d'enseignants devant chaque classe." Et la liste est longue d'après l'enseignante : "l'éco-gestion, à Château-Gontier-sur-Mayenne, à Victor-Hugo. Il manque un poste complet au Douanier-Rousseau à Laval. Il faut savoir que cette discipline, pour les élèves qui passent leur bac, c'est coefficient 16. C'est une rupture d'égalité pour eux. Il manque un professeur de musique, à Jacques Monot, à Robert-Buron à Laval. Il manque encore un professeur en hôtellerie restauration, et en métiers de la mode à Évron. Il manque un prof de technologie en collège, un prof de maintenance en LP etc. Ce sont les derniers échos d'hier soir mais malheureusement rares sont les établissements où il ne manque personne."

Les contractuels appelés à la rescousse

Pap Ndiaye le Ministre de l'Education Nationale a fait les comptes : "nous avons embauché environ 4.500 contractuels pour cette rentrée scolaire, "pour un total d'environ 35.000 contractuels, ça concerne 1% des effectifs dans le premier degré et 6,5 à 8% dans les effectifs dans le second degré, c'est raisonnable". C'est finalement 1.000 contractuels de plus que le chiffre avancé à la rentrée.

Les contractuels, mais qui sont-ils ? "il y a des contractuels qui travaillent depuis dix ou quinze ans et l'éducation nationale en est satisfaite. Ils sont inspectés régulièrement et donc il y a des gens qui sont tout à fait aptes à être enseignants. D'ailleurs, nous, à la CGT Educ'action, on réclame leur titularisation sans condition. Si ça fait dix ans qu'ils sont devant des classes, c'est qu'ils peuvent être enseignants. Là, en ce moment, on parle beaucoup des contractuels puisqu'on a recruté par exemple par job dating, c'est à dire en 30 minutes, des enseignants qu'on a formés pendant quatre jours. Alors là, évidemment, c'est une violence faite aux élèves, bien sûr, et à ces personnels, parce que c'est un métier qui s'apprend comme tous les métiers. C'est un métier difficile et donc un adulte devant une classe n'est pas égal à un enseignant devant une classe, ce n'est pas la même chose." insiste Christine Pau

J'ai été formée pendant une année complète. Je n'avais que 6 heures de cours pendant cette année de formation. Et tout le reste du temps, j'ai été formé à toutes les situations pédagogiques, mais aussi sur ma matière afin de dispenser un enseignement de qualité -Christine Pau, CGT Educ'action

Christine Pau, professeur d'histoire-géographie, secrétaire nationale de la CGT Educ'Action © Radio France - Guillaume Baret

Des professeurs mieux payés

Les enseignants en début de carrière vont toucher 2.000 euros dès septembre 2023. C'est une promesse du Ministre de l'Education Nationale. Mais pour Christine Pau , il faut aller plus loin "il faut un plan d'urgence, c'est-à-dire qu'il faut évidemment recruter. Mais les personnes qu'on recrute, il ne s'agit pas de les mettre devant une classe, de les balancer. On peut à la fois quand même prendre le temps de la formation. Donc, c'est sûr, ce n'est pas demain. C'est pour ça qu'on le dit depuis plusieurs années, il faut recruter en masse, faire que le métier attire de nouveau. Il y a une crise des vocations. Pourquoi ? Évidemment un problème de salaires. Je rappelle que les enseignants ont perdu 20 % de pouvoir d'achat ces 20 dernières années. Il y a un problème de mutation des jeunes profs qui partent en région parisienne, ça a toujours existé. Mais à une époque, on pouvait rentrer au bout de cinq à dix ans. Aujourd'hui, il y a des régions totalement saturées, il n'y a plus de possibilité de mutation parce qu'il n'y a pas assez de postes. C'est vraiment quasiment impossible de rentrer en Bretagne, même avec un conjoint, des enfants, etc. Donc il y a cette difficulté là. Il faut repenser ça en créant des postes. On a besoin de former des gens et on a besoin de les payer mieux."