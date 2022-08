Rentrée scolaire 2022 : le nombre d'élèves en baisse en Picardie

En ce 1er septembre 2022, 349.675 élèves allant de la maternelle au lycée font leur retour en classe ce jeudi dans l'Académie d'Amiens. Selon les chiffres du rectorat, ils sont 96.648 dans la Somme, 158.236 dans l'Oise, et près de 94.800 dans l'Aisne. En cette rentrée 2022, on note qu'il y a moins d'élèves en Picardie par rapport à la rentrée de septembre 2021.

Moins d'élèves, mais des professeurs embauchés

Dans nos trois départements picards, en un an, on compte 3800 élèves en moins dans le premier degré ; plus de 900 perdus dans le secondaire. Et les chiffres sont importants, par rapport à la rentrée 2016, l'Académie d'Amiens a perdu 17.000 écoliers et près de 4.000 collégiens et lycéens. Cela s'explique tout simplement par la démographie : il y a moins d'enfants dans ces classes d'âge qu'il y a six ans.

Pour autant, même si il y a moins d'élèves le rectorat d'Amiens insiste sur les embauches : presque 300 professeurs supplémentaires sur toute la Picardie depuis 2016 ; cinq postes de plus par rapport à la rentrée 2021. Le rectorat entend ainsi améliorer les conditions d'apprentissage des élèves.

Deux autres priorités sont mises en avant : favoriser le bien-être à l'école et l'égalité, avec notamment l'ouverture de 11 classes ULIS (Unités localisées pour l'inclusion scolaire) en cette rentrée 2022 pour les enfants handicapés. Par rapport à 2021, ils sont 20% de plus scolarisés en Picardie.