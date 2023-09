Rentrée scolaire en Sarthe : le SNES72 attend les excuses d'Emmanuel Macron

100 000 élèves sarthois font leur rentrée scolaire ce lundi et demain mardi. Parmi les nouveautés : le renforcement des matchs et du français et le report des épreuves de spécialité du Bac au mois de juin. Ce que réclame depuis 2019 le SNES, principal syndicat de l'enseignement secondaire.

Il n'y aura pas un enseignant devant chaque élève sarthois en cette rentrée affirme le SNES 72 © Maxppp - Emma BUONCRISTIANI "Cela montre que nous avions raison depuis quatre ans". Laurent Blanc, professeur d'Histoire au lycée Montesquieu au Mans, se félicite de ce rétropédalage du ministère de l'Education nationale . Finies les épreuves anticipées du BAC au mois de mars, un des points les plus contestés de la réforme Blanquer. Elles sont reportées au mois de juin. ⓘ Publicité Le co-secrétaire départemental du SNES , le syndicat national des enseignants du second degré, regrette qu'il ait fallu attendre si longtemps pour en arriver là. "Je rappelle que le président de la République nous avait traité de preneurs d'otages quand nous avions fait grève en 2019 sur ce sujet. Nous attendons ses excuses maintenant pour avoir eu raison avant lui". Le contrôle continu : une fausse bonne idée Mais pour Laurent Blancs, il ne faut pas s'arrêter là. "Il reste encore une partie de cette catastrophique réforme Blanquer comme Parcoursup ou le contrôle continu". Pour l'enseignant, c'est une fausse bonne idée. "Avec la mise en place du contrôle continu, chaque note est discutée par les élèves, par les parents puisqu'elle compte pour le Bac. C'est parfois un enfer pour certains enseignants". Laurent Blancs dénonce aussi la concurrence entre établissements. "Certains lycées, en particuliers dans l'enseignement privé, gonflent les notes de leurs élèves pour le contrôle continu et Parcoursup. Cela entraine une concurrence entre établissements qui est tout à fait néfaste. Revenons à quelque chose de plus sain : des épreuves anonymes en fin d'année". Laurent Blancs, professeur d'histoire au lycée Montesquieu au Mans et co-secrétaire du SNES72 © Radio France - yann lastennet Il n' y aura pas un professeur devant chaque élève Emmanuel Macron et son ministre de l'Education nationale Gabriel Attal l'ont martelé. Il y aura bien un enseignant devant chaque élève en cette rentrée . "La potion magique cela ne marche pas. Il n' y aura pas un enseignant devant chaque élève. C'est un nouveau mensonge du président de la République comme les 10% d'augmentation qu'il nous avait promis". Le gouvernement s'est pourtant engagé à ce que les professeurs titulaires ne soit pas payés au dessous de 2000 euros net par mois. " Cela ne concerne pas les stagiaires [les nouveaux professeurs qui effectuent leur première année] et puis les profs en milieu et fin de carrière, eux sont sur un plateau désespérant. Nous avons perdu énormément de pouvoir d'achat ces dernières années. Il faut revaloriser massivement les enseignants pour susciter l'envie particulièrement chez les jeunes". L'an passé, trente postes d'enseignants étaient non pourvus dans les collèges et lycées de la Sarthe selon Laurent Blancs en math et en langue notamment. L'interview de Laurent Blancs, professeur d'histoire au lycée Montesquieu au Mans et co-secrétaire du SNES72 est à réécouter ici .