Rentrée scolaire et coronavirus : le SNES de la Sarthe dénonce une "improvisation totale"

A la veille de la rentrée dans la plupart des établissements scolaires, le premier syndicat des enseignants du second degré s'inquiète des conditions de la rentrée, en particulier dans les cantines, et du flou dans la gestion des cas contacts.

"Il n'y a plus aucune précaution de prise" dans les établissements scolaires, s'étouffe Laurent Blancs, le secrétaire départemental du SNES, invité de France Bleu Maine ce mercredi matin. L'enseignant pointe un protocole "moins strict qu'en juin : il n'y a plus de jauge à la cantine, les élèves peuvent être tous ensemble. Nous aurions préféré commencer au niveau 3 du protocole et non au niveau 2".

Le protocole de l'Education nationale prévoit que, lorsqu'un élève sera positif au Covid, ses camarades pourront rester à condition d'être vaccinés. Mais qui contrôlera le statut vaccinal ? "Pas les enseignants, et sans doute pas les chefs d'établissement non plus, répond Laurent Blancs. C'est le signe de l'improvisation totale dont fait preuve le ministère".

Pour ceux qui devront rester chez eux, "Aucun plan particulier de continuité pédagogique n'a été mis en place, aucune leçon n'a été tirée des années passées, déplore celui qui enseigne l'histoire-géographie au lycée Montesquieu au Mans.

La promesse rompue du département

Laurent Blancs regrette la décision du conseil départemental de la Sarthe de ne pas équiper les collèges de détecteurs de CO2, alors que "Dominique Le Méner s'était engagé, y compris par écrit, au mois de juin, à équiper les collèges. C'est un revirement inexplicable. Nous demandons cela depuis des mois, il y a un consensus scientifique sur la question, l'Etat doit maintenant aider les collectivités sur le plan financier pour acheter ces détecteurs."