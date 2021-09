Rentrée scolaire et covid : Les professeurs craignent de faire des doubles journées

La rentrée scolaire se prépare, sous le signe du covid. Avec le protocole sanitaire qui s'applique ce jeudi, les syndicalistes enseignants du Finistère redoutent d'avoir une "double charge de travail".

En Bretagne 603.049 élèves, collégiens et lycéens s'apprêtent à partir de jeudi à revenir en classe dans les établissements publics et privés de l'académie. Côté enseignants, 26.499 dans le public, 16.173 dans le privé sont en pré-rentrée ce mercredi.

Il est possible qu'il y ait une augmentation des contaminations

Pour tous, c'est une rentrée en présentiel, avec masques et protocole sanitaire maintenu. Après la rentrée scolaire, "il est possible qu'il y ait une augmentation des contaminations" admet le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. "89% des enseignants" ont reçu au moins une dose de vaccin. "L'écrasante majorité des profs est vaccinée mais on se demande ce qui va être fait pour les élèves." Yves Pasquet, secrétaire départementale du syndicat SNES dans le Finistère sait que des démarches sont en cours pour proposer aux élèves la vaccination.

Mais "les moyens mis par l'Education nationale ne sont pas suffisant pour aller vite. Le problème c'est que des choses sont dites mais nous on veut voir le plan d'action, ça ne se fait pas en claquant des doigts, il faut des personnels et pour l'instant on ne prend pas ce chemin. Nous avons réclamé cette vaccination à corps et à cri, on n'est pas fous, on sait que c'est la seule solution."

Double charge de travail

Jusqu'en 6e, la classe fermera au premier cas de covid. Dans les classes supérieures, les élèves vaccinés pourront continuer à aller en cours, seuls les non-vaccinés devront suivre les cours à distance. "Ce qui ne va pas du tout", fustige le syndicaliste, "c'est qu'on va nous demander de faire cours à des élèves en présentiel et de s'occuper des élèves en distanciel lorsqu'il y aura un cas de covid. Si sur le plan sanitaire, c'est compréhensible, sur le plan de la charge de travail des professeurs, ça ne va pas du tout, ça fait double charge de travail, ce sera très compliqué."